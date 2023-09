As crianças e os pais na web

Encomendada pelo Google, pesquisa da Nielsen revela que somente 17% dos pais se valem de ferramentas digitais para monitorar o uso da internet por seus filhos. O porcentual pode servir de alerta, dada a disponibilidade de meios para essa tarefa e a exposição crescente de crianças e adolescentes a sites e aplicativos da web. A boa notícia é que os dados colhidos estão longe de significar uma falta de cuidados por parte dos pais: 60% afirmaram supervisionar a navegação por outros meios.

O controle parental ajuda a garantir a segurança dos menores – por extensão, da própria família –, educando-os sobre o uso ético e responsável da internet. Sejam quais forem os métodos usados, a orientação e o acompanhamento dos pais e responsáveis são fundamentais para evitar os riscos de violência digital, assédios, golpes e compartilhamento indevido de dados. Especialmente quando a atração pelas telas começa cada vez mais cedo.

A pesquisa da Nielsen trouxe informações relevantes sobre a conexão cada vez mais presente na vida dos brasileiros de 5 a 17 anos de idade. Entre os entrevistados, 78% dos pais disseram que seus filhos têm seus próprios celulares, sendo o principal dispositivo de acesso à internet. O tempo de exposição à web, de uma a duas horas diárias em média para a maioria das crianças e de três ou mais horas aos adolescentes a partir de 13 anos, lembra a importância de acompanhar o limite de utilização.

Os dados da pesquisa sobre o controle parental mostram também a importância de os pais conhecerem melhor as ferramentas de conteúdo disponíveis para aumentar a segurança de seus filhos durante o acesso. Por exemplo, apenas 6% se valem de senhas para bloquear o uso. Outros meios, como a observação das telas, apontada como medida cotidiana por 42% dos entrevistados, e a checagem do histórico de navegação, apontada por 21% deles, são parcialmente eficazes e seu uso tende a diminuir conforme os filhos crescem.

A diferença geracional impõe especiais desafios aos pais, mesmo aos adultos nascidos na era digital, na hora de acompanhar e monitorar as peripécias dos filhos na internet. Não é incomum que uma criança ensine soluções digitais a adultos. Outros obstáculos de ordem prática se somam, mesmo quando os responsáveis estão cientes da importância dessa tarefa. A web não apenas dissemina conhecimentos e oferece mecanismos de educação complementar. São muitos os perigos envolvidos; por exemplo, com a difusão de desinformação e as incontáveis modalidades de golpe.

A pesquisa revela que a maioria dos pais e responsáveis é cuidadosa com a navegação feita pelas crianças e adolescentes. Os adultos estão cada vez mais conscientes dos riscos, ainda que muitas vezes não seja simples identificar qual seja a melhor maneira de proteger os filhos. É preciso informar-se e estar perto das crianças. A vida de todos, também dos menores de idade, inclui a vida digital. É, portanto, um tema necessário de diálogo entre pais e filhos, além de esfera de aprendizado para todos.