Assim fica difícil atrair investimentos

Enquanto os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do Meio Ambiente, Marina Silva, se engalfinham em razão da possibilidade de exploração de petróleo na Margem Equatorial, que inclui a bacia da Foz do Amazonas, chama a atenção uma questão bem mais prosaica: como um governo leva a leilão público blocos para exploração de petróleo, atrai para a disputa grandes petroleiras internacionais, arrecada milhões de reais com a assinatura dos contratos e, ao longo de dez anos, não autoriza nenhuma operação na área?

É uma situação que ilustra à perfeição a insegurança que afugenta investidores privados no momento em que o País mais precisa de recursos para impulsionar seu desenvolvimento. Recorde-se que a rodada de leilões da Agência Nacional do Petróleo (ANP) que incluiu a bacia da foz do Amazonas foi realizada em 2013 – na gestão da petista Dilma Rousseff, portanto.

Para desmerecer os projetos da Petrobras, o atual presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, chegou a dizer que dezenas de poços já foram perfurados na região sem que se tenha encontrado quantidade significativa de petróleo. Ou seja, não haveria razão para perfurar um novo poço. Há aí uma meia-verdade: esses primeiros poços foram feitos em águas rasas, e a Petrobras quer perfurar em águas profundas – onde, a julgar pela descoberta de petróleo em países vizinhos na região, as reservas são promissoras.

Essa sinalização negativa do governo, sugerindo desarticulação e intransigência, não traz prejuízos apenas ao setor de petróleo. Pode contaminar outras áreas de investimento. Afinal, como garantir a atração do capital em licitações de transmissão de energia, de abertura de novas rodovias e de obras de infraestrutura sem uma atuação coesa e transparente que assegure o planejamento privado? A tarefa básica do Estado, antes de colocar a concorrência nos editais, é pesquisar minimamente a viabilidade de cada projeto, identificar gargalos e verificar soluções para eventuais impasses.

Antes de ir a leilão, os blocos de petróleo passam pelo crivo antecipado do Conselho Nacional de Pesquisa Energética, são avaliados preliminarmente por um comitê de trabalho interinstitucional – do qual participam, inclusive, o Ministério de Meio Ambiente e o Ibama – e, por fim, são submetidos a uma manifestação conjunta da ANP e Ibama. Todo este rito foi cumprido na Margem Equatorial – debalde, como agora se vê.

A ANP mantém em oferta pública permanente mais de 40 blocos na região que inclui a foz do Amazonas. Quem vai se aventurar? Se os riscos reais são tão elevados, como o Ibama e o Ministério do Meio Ambiente fazem crer com tanto estardalhaço, por que, ao longo de uma década, o Ibama não indeferiu definitivamente a exploração da área? A confusa atuação de todos os órgãos envolvidos deixa a impressão de que há muito mais do que questões técnicas ou políticas em jogo. De uma hora para outra, uma área considerada por um governo petista como promissora fronteira de exploração de petróleo, capaz de atrair investimentos estrangeiros, é tratada por outro governo petista, dez anos depois, como um “presente de Deus” (palavras da ministra Marina Silva), cuja exploração equivaleria a uma heresia.

A francesa TotalEnergies, que, junto com BP e Petrobras, fez o lance mais alto daquele leilão de 2013, entregou os pontos depois de oito anos tentando obter uma licença. Até mesmo para os trabalhos de sísmica, que não requerem nenhuma perfuração, a empresa encontrou dificuldades. Acabou desistindo de cinco blocos e foi investir em outro lugar. Como ela, outras empresas seguiram o mesmo caminho.

O que estamos assistindo neste momento é mais do que um bate-cabeça eventual em torno da concessão de uma licença ambiental específica. É o retrato da falta de rumo do Estado brasileiro, com grande potencial de deixar um prejuízo de imagem difícil de superar. É possível que o martelo acabe sendo batido pelo presidente Lula da Silva em favor da exploração. Seja qual for o desfecho, no entanto, esse é um caso que deve servir de exemplo do que não se deve fazer na condução de licitações públicas.