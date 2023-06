Atividade policial não é show

A instalação de câmeras no fardamento da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), as chamadas bodycams, revelou-se a mais bem-sucedida política pública na área de segurança adotada pelo Palácio dos Bandeirantes em muitos anos. Exatamente pelo sucesso inquestionável da medida, corolário da seriedade com que foi planejada e implementada, a PMESP não deveria banalizar a divulgação de imagens capturadas durante ocorrências policiais, como se fossem um espetáculo, no canal oficial da corporação no YouTube, conhecido como PMTV. É um desserviço que presta aos paulistas.

A atividade policial é um serviço público essencial que nem remotamente, por óbvio, se presta a entreter a parcela da população ávida por esse tipo de conteúdo, como se operações de policiamento ostensivo fossem um filme de ação quase em tempo real. O quadro é ainda mais degradante quando se nota que os próprios policiais, tais como atores que colocam seus corpos e vozes a serviço de uma história, fazem piadas sobre as ocorrências, caçoam de indivíduos suspeitos e dão azo a uma concepção bastante distorcida do que vêm a ser intervenções policiais num Estado Democrático de Direito.

Ao fim e ao cabo, a divulgação dessas imagens sob a lógica “mocinho x bandido” – imagens que, vale lembrar, deveriam ser tratadas apenas como prova em inquéritos policiais, processos administrativos e ações penais – contribui para o estímulo a uma cultura de violência policial no combate ao crime, como se os fins justificassem os meios, que é diametralmente oposta aos nobres propósitos que inspiraram a adoção das bodycams há três anos.

A PMESP se defende dizendo querer apenas “mostrar a realidade” – o que é uma falácia, haja vista que as imagens não são transmitidas em tempo real, passando, portanto, por edição – e “estimular o alistamento” de jovens. Na realidade, está cometendo uma série de ilegalidades com a divulgação dessas imagens.

Deveria ser ocioso lembrar, mas é dever legal da autoridade policial respeitar a integridade física, moral e psíquica de indivíduos suspeitos. Mesmo o criminoso mais hediondo não deixa de ser um sujeito de direitos em qualquer país do mundo que não queira ser visto pela comunidade das nações civilizadas como um antro onde impera a barbárie.

Como alerta a pesquisadora Jéssica da Mata, advogada e mestre em direito pela Universidade de São Paulo (USP), as bodycams não podem ser usadas como peças de marketing institucional da PMESP. “A importância das câmeras é indiscutível, mas seria muito importante entender a regulamentação da custódia e do uso dessas imagens”, disse a pesquisadora ao Estadão.

O governador Tarcísio de Freitas; o secretário estadual da Segurança Pública, Guilherme Derrite; e o comandante-geral da PMESP, coronel Cássio Araújo de Freitas, precisam urgentemente rever as regras de acesso às imagens das bodycams, sob risco de desfigurar uma política pública de sucesso e afastar os policiais do bom caminho do combate à criminalidade dentro dos mais estritos limites legais.