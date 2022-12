Balbúrdia orçamentária

O governo do presidente Jair Bolsonaro chega à sua reta final em meio a uma profunda crise orçamentária. Falta dinheiro até para despesas obrigatórias, o que tem levado o Ministério da Economia e a Casa Civil da Presidência da República a buscar alternativas que permitam fechar as contas. Em todo o País, órgãos federais se veem forçados a suspender atividades ou a fazer malabarismos diante da falta de recursos, em uma situação que é particularmente dramática na educação.

Foi nesse contexto de cofres esvaziados que o atual governo protagonizou, na última quinta-feira, mais uma cena insólita até mesmo para quem já se acostumou à rotina de desmandos: como noticiou o Estadão, verbas de universidades e institutos federais que haviam sido bloqueadas no início da semana foram liberadas, mas retidas novamente poucas horas depois. O valor inicialmente desbloqueado superava R$ 340 milhões: dinheiro para pagar contas de luz, bolsas para estudantes e serviços terceirizados de limpeza e segurança, entre outros.

Eis o retrato de como as finanças nacionais vêm sendo gerenciadas por um governo que, não custa lembrar, prometia modernizar a máquina pública e promover um salto de qualidade na administração federal. Pois bem, o que se vê neste último mês de mandato do atual presidente da República, ele próprio ausente das lides diárias do cargo desde que foi derrotado nas urnas, é aquilo que o senso comum costuma chamar de “clima de fim de feira”.

Enquanto tentava a reeleição, Bolsonaro pôs o Orçamento da União a serviço de seu projeto político pessoal, ignorando os mais elementares princípios que devem nortear o gasto público. Agora, sem recursos em caixa, o descontrole chegou a tal ponto que a administração do País fica parecendo mais uma quitanda. Diga-se, porém, que tal comparação talvez não seja justa, considerando que quitandas têm de ser bem administradas − do contrário, quebram.

Ora, as universidades e os institutos federais são um patrimônio do Brasil. Estão presentes nos 26 Estados e no Distrito Federal, promovendo ensino e pesquisa que servem de referência no País. Sem falar nas atividades de extensão e nos hospitais universitários. Ao longo do governo Bolsonaro, essa valorosa rede de instituições federais foi não só deixada de lado, mas permanentemente confrontada. A duras penas, resistiu.

Como se sabe, as universidades e os institutos federais são unidades complexas que empregam e atendem milhares de professores, servidores técnico-administrativos, estudantes e pesquisadores. Cada unidade tem contratos e convênios a honrar. Como gerenciar e planejar ações em meio aos constantes bloqueios de verbas? Imagine-se a situação de reitores e pró-reitores que viram o desbloqueio de recursos na última quinta-feira, mas, antes mesmo que pudessem dispor das verbas, perceberam que seus orçamentos estavam novamente travados. Nada de bom há de se produzir assim. À penúria do caixa federal neste último mês de governo Bolsonaro somam-se a falta de transparência e a incrível inépcia administrativa, inaceitável num País que se pretende sério.