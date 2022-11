Publicidade

Barulho demais tira o sossego, impede noites bem dormidas e faz mal à saúde física e mental, como bem sabe uma infinidade de paulistanos cotidianamente expostos à violação do sagrado direito ao silêncio − ou a níveis minimamente civilizados de poluição sonora. Pior até do que a perturbação provocada pelo excesso de ruídos nas mais variadas horas do dia ou da noite é a sensação de desamparo experimentada por moradores que denunciam abusos e esperam a fiscalização que, no mais das vezes, não vem.

Eis o pior dos mundos para quem, já atordoado por sons e barulhos em demasia, se depara com a incapacidade do poder público de fazer cumprir a legislação. Sim, a poluição sonora ilustra com perfeição a ideia de que o direito de um termina onde começa o direito do outro. Quando essa simples regra de convivência é violada, cabe ao cidadão acionar as autoridades públicas, para que, à luz dos limites definidos em lei, a paz seja restaurada. Não raro, porém, é aí que começa o verdadeiro suplício de todo morador da cidade de São Paulo.

Por mais que existam leis e decretos disciplinando a emissão de ruídos − em bares, casas noturnas, festas, shows, eventos, fábricas, obras −, o paulistano que se vê diante de uma situação concreta de abuso sonoro constata a dura realidade: é como se não houvesse a quem recorrer, tamanha a incapacidade dos órgãos de fiscalização de se fazerem presentes em toda a cidade e de garantirem a observância dos limites de emissão de ruídos.

Como noticiou o Estadão, o problema da poluição sonora dá sinais de estar aumentando, a julgar pelo número de reclamações dirigidas ao Programa Silêncio Urbano (Psiu), da Prefeitura de São Paulo. De janeiro a novembro, a quantidade de queixas cresceu 48% em relação ao mesmo período de 2019, de 17,6 mil para 26,2 mil. Ou seja, o descontentamento medido pelo número de reclamações já supera o patamar anterior à pandemia de covid-19.

É nesse contexto que a Prefeitura enviou projeto de lei à Câmara de Vereadores propondo elevar o limite da média de ruídos emitidos em shows e demais grandes eventos, dos atuais 55 decibéis para 85 decibéis − um nível absurdamente alto, considerando que se trata da média dos ruídos durante todo o evento, o que abre espaço para níveis ainda mais elevados em determinados períodos. Diante da repercussão obviamente negativa da proposta, que chegou a ser aprovada pelos vereadores em primeira votação, a ideia é reduzir o teto médio para 75 decibéis. Como registrou o Estadão, esse ajuste não significará uma redução, mas, bem diferente disso, uma elevação menos drástica. A votação definitiva está prevista para quarta-feira.

São Paulo, dada a sua dimensão populacional e territorial, abriga um conjunto incrivelmente diversificado de atividades e de grupos populacionais. O convívio entre seus mais de 12 milhões de habitantes, por óbvio, deve se pautar pelo que diz a lei. Isso é especialmente válido para a poluição sonora e o excesso de barulho. Mas não basta uma legislação adequada. É preciso garantir que, de fato, haja fiscalização e que as previsões legais sejam devidamente cumpridas.