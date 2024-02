BC acerta ao manter cautela

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse que o comportamento da economia brasileira pode surpreender no primeiro semestre. Embora nada indique que o agronegócio deva repetir o desempenho do ano passado, crucial para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), o setor de serviços está puxando a economia para cima, segundo Campos Neto. “A gente vê serviços puxando bastante o crescimento”, afirmou.

A notícia, ainda que positiva, explica muito da cautela que o BC tem demonstrado na condução da política monetária. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a Selic em 0,5 ponto porcentual, de 11,75% para 11,25% ao ano, a despeito da ansiedade do governo e de uma parte dos analistas financeiros.

Se o comunicado divulgado após a reunião havia citado as incertezas internacionais, a ata do Copom deu destaque a preocupações com a dinâmica do mercado de trabalho e os aumentos salariais acima da inflação, que requerem “acompanhamento minucioso”. Ainda que os reajustes possam refletir questões temporárias, eles puxam os preços para cima, sobretudo os serviços, mais resistentes aos efeitos da política monetária.

“Destacou-se a causalidade recíproca entre os preços e a dinâmica de rendimentos, suas respectivas defasagens e as elasticidades de impacto de um sobre outro. O Comitê seguirá atento à dinâmica dos rendimentos nas diversas pesquisas para melhor avaliar o grau de ociosidade no mercado de trabalho e seus potenciais impactos sobre a inflação de serviços”, disse a ata.

Na dúvida, o BC não quer pagar para ver. Afinal, “um mercado de trabalho mais apertado, com reajustes salariais acima da meta de inflação, pode potencialmente retardar a convergência da inflação, impactando notadamente a inflação de serviços e de setores mais intensivos em mão de obra”.

Por isso, a ata reafirmou ser necessário manter uma política monetária “contracionista e cautelosa”, que reforce a dinâmica inflacionária. Caso essas pressões realmente sejam temporárias, tal precaução, no mínimo, contribuirá para reduzir a inflação de maneira mais célere. No mais, as expectativas de inflação continuam desancoradas e ainda preocupam o Banco Central. Reduzi-las, segundo a ata, requer uma atuação firme da autoridade monetária.

Na área fiscal, o Copom repetiu trechos de atas anteriores, mas a preocupação sobre o aumento do crédito direcionado ganha outro peso depois que o governo divulgou sua política industrial, na qual os financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) terão papel relevante.

Nada muda no curto prazo, e a ata reafirmou a possibilidade de redução da Selic em 0,5 ponto porcentual nas duas próximas reuniões – cenário esperado por todos os integrantes do comitê, inclusive os quatro membros indicados pelo presidente Lula da Silva.

A dúvida que remanesce é até onde a taxa básica de juros poderá cair, e tudo vai depender da evolução do processo desinflacionário, com o qual o governo pode colaborar muito se mantiver inalterada a meta de déficit fiscal zero no próximo mês.