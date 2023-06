BC passa a bola ao governo

A exemplo do que já havia ocorrido em fevereiro, quando o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) também manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano, o tom da ata foi mais ameno que o apresentado no comunicado divulgado após a reunião. Mas, pela primeira vez em sete trimestres, a autoridade monetária abriu a possibilidade de começar a reduzir os juros.

Como esperado, na ata, a autoridade monetária trouxe uma leitura mais atual sobre os cenários externo e interno. A despeito da persistência da inflação global, os bancos centrais dos Estados Unidos e da Europa permanecem determinados a perseguir suas metas. No Brasil, a economia segue em desaceleração gradual; as expectativas para a inflação deste ano e de 2024 recuaram, mas continuam acima das metas traçadas para ambos os períodos.

Foram outros os trechos da ata que mais chamaram a atenção dos analistas. O primeiro é o fato de que o BC elevou a estimativa de taxa de juros real neutra de 4% para 4,5% ao ano – ou seja, o nível de juros que considera necessário para estabilizar os preços ao longo do tempo. Isso significa que o custo do processo desinflacionário subiu. Como o BC argumentou, esse aspecto não é exclusividade do Brasil, mas é fato que as características inerentes à economia brasileira trazem mais dificuldades e lentidão para a contenção da inflação.

A ata também trouxe respostas aos que cobraram explicações para a manutenção da Selic em 13,75% ao ano, como o governo, o setor produtivo e uma parte do segmento financeiro. Mais do que justificativas contundentes, o BC reconheceu haver, entre seus próprios diretores, divergências sobre a melhor forma de conduzir a inflação à meta a partir de agora.

Enquanto uma parte do Copom ainda está cautelosa em relação aos próximos passos, sobretudo em razão dos componentes mais voláteis da inflação, a maioria dos diretores manifestou confiança para começar a reduzir os juros com parcimônia – trecho mais importante da ata, segundo avaliou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A prévia da inflação oficial, o IPCA-15 de junho, trouxe argumentos a favor das duas alas. O índice subiu pouco, apenas 0,04%, e três dos nove grupos de produtos e serviços registraram deflação, entre os quais Alimentação e Bebidas e Transportes, que tanto comprometeram o orçamento dos consumidores nos últimos meses. Mas os serviços, de forma geral, continuam muito resistentes, os núcleos seguem acima da meta e o preço das passagens aéreas, que contribuiu significativamente para reduzir o índice cheio em maio, voltou a subir, o que corrobora com um cenário de desaceleração mais lenta da inflação.

Se ainda há incertezas sobre a conjuntura inflacionária, o que é certo é que o governo pode colaborar muito nesse processo. Depois de receber vários recados nada amistosos por parte do presidente da República e de seus ministros, o BC usou a ata para dividir com eles a responsabilidade por domar o comportamento dos preços.

Na ata, a autoridade monetária deixou claro que “decisões que induzam à reancoragem das expectativas e que elevem a confiança nas metas de inflação contribuiriam para um processo desinflacionário mais célere e menos custoso, permitindo flexibilização monetária”. Em outro trecho do documento, o BC reconheceu o recuo nas expectativas de inflação, mas ponderou que elas seguem desancoradas, “em parte em função do questionamento sobre uma possível alteração das metas de inflação futuras”.

Diferentemente do que o ministro Haddad declarou (que o documento do BC é o reconhecimento de que o País está no caminho certo na área fiscal), são esses os trechos mais importantes da ata. Neles, há um pedido ao governo para que não abuse da maioria que tem no Conselho Monetário Nacional (CMN) para alterar as metas e tolerar uma inflação mais alta no futuro. O órgão se reúne amanhã para reavaliar os objetivos de 2024 e 2025 e estabelecer o de 2026. A decisão do CMN pode definir a trajetória dos juros daqui para a frente. Espera-se que o governo tenha sabedoria para fazer sua parte.