Bloqueio de perfis requer fundamentação

O descumprimento de ordem judicial por parte da plataforma de mensagens Telegram constitui flagrante desrespeito ao Estado brasileiro. Fez bem, portanto, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em aplicar multa à empresa por não ter efetuado o bloqueio, tal como havia sido determinado em decisão prévia, de um perfil do deputado federal eleito Nikolas Ferreira.

“Como qualquer entidade privada (...), a rede social Telegram deve respeitar e cumprir, de forma efetiva, comandos diretos emitidos pelo Poder Judiciário relativos a fatos ocorridos ou com seus efeitos perenes dentro do território nacional; cabendo-lhe, se entender necessário, demonstrar seu inconformismo mediante os recursos permitidos pela legislação brasileira”, disse Alexandre de Moraes. Se alguém considera equivocada uma decisão judicial, o caminho não é desobedecê-la, e sim requerer sua revisão por meio dos instrumentos processuais disponíveis.

Na decisão, o ministro do STF lembrou um importante aspecto do caso. “A presente medida não configura qualquer censura prévia” – o que é proibido pela Constituição de 1988 –, uma vez que “não há qualquer proibição dos investigados em manifestarem-se em redes sociais ou fora delas”. De natureza cautelar, o bloqueio dos perfis pretende apenas, esclareceu Alexandre de Moraes, “fazer cessar lesão ou ameaça de lesão a direito”, interrompendo “a divulgação de discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática”.

De toda forma, mesmo não sendo censura prévia, ou seja, mesmo o Judiciário podendo em tese determinar o bloqueio de perfis em redes sociais, é necessário que decisões com esse teor sejam especialmente bem fundamentadas, apontando de forma específica quais são as publicações que estão provocando lesões (ou ameaças de lesões) a direitos e suscitam a atuação da Justiça. Nesse sentido, merecem reparo diversas decisões judiciais a respeito de bloqueios de perfis em redes sociais. Elas precisam ser fundamentadas de forma mais concreta.

Longe de eximir da necessidade de fundamentação da decisão, a alegada gravidade das publicações – “conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática” – deve ser motivo adicional para que a Justiça especifique os conteúdos ilegais e criminosos. Não pode haver decisão por baciada, com fundamentações genéricas que servem a variados casos.

Não basta um juiz ter competência jurisdicional. Não basta que ele tenha poderes para tomar aquela medida judicial. O magistrado precisa justificar sua decisão, relacionando os fatos e circunstâncias do caso concreto com a lei a ser aplicada.

É desse trabalho de fundamentar a decisão judicial que decorre a legitimidade democrática do exercício da magistratura. Não sendo eleitos, os juízes não têm um poder arbitrário. Precisam mostrar, com a máxima transparência possível, as razões de cada decisão, explicitando sua compreensão dos fatos e sua interpretação da lei.

A fundamentação concreta das decisões é caminho indispensável para que a Justiça possa cumprir sua missão de solucionar e pacificar os conflitos sociais. Os cidadãos têm o direito de conhecer as razões pelas quais o juiz proferiu, naquele processo, aquela específica decisão. Ao estar fundamentada de forma concreta na legislação vigente, a solução dada pelo magistrado poderá, mesmo que não se concorde com ela, ser respeitada, e, se for o caso, contestada de forma também concreta por meio do recurso cabível.

A fundamentação a partir das circunstâncias do caso e da lei assegura à decisão judicial seu pleno caráter jurídico. Num momento em que o STF sofre especiais contestações, sendo criticado por supostamente atuar politicamente, é preciso ser ainda mais rigoroso na fundamentação das decisões, explicitando que a ordem judicial não é fruto das idiossincrasias do juiz do caso, mas decorrência direta da lei. Agir assim é um modo muito efetivo de defender o Supremo e sua autoridade.