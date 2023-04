Boa medida pela liquidez bancária

Nas últimas semanas, o mundo assistiu, com preocupação, a bancos nos EUA e na Europa enfrentarem sérios problemas de liquidez – chegou-se a temer que a crise se alastrasse. Hoje, a situação parece razoavelmente sob controle, em grande parte pela intervenção das autoridades monetárias americanas e suíças, mas ainda existem dúvidas se as dificuldades foram mesmo superadas.

Foi nesse contexto que o Banco Central (BC) do Brasil deu mais um passo – importante – para tornar mais resiliente e amplo o sistema de linhas de liquidez para os bancos. O processo de reformulação das regras está sendo tocado pelos técnicos do BC desde antes da pandemia e pode se considerar uma coincidência que o anúncio de mais um passo tenha acontecido pouco depois da crise de bancos no exterior, mas é uma coincidência bem-vinda.

O Banco Central assegura que já tem instrumentos para injetar dinheiro na economia, como a liberação de depósitos compulsórios dos bancos, no caso de agravamento da crise no mercado de crédito. Mas o banco considera que isso é desnecessário no momento.

Quando há uma crise de crédito muito séria, os bancos podem recorrer ao BC para levantar dinheiro, evitando-se que a situação piore e afete toda a economia. Esse é um sistema adotado por muitos países, com variações na legislação. Nas últimas décadas, o BC brasileiro adotou como modelo a imposição de depósitos compulsórios elevados – uma parcela do que os bancos recebem em depósitos à vista, a prazo ou de poupança dos seus clientes é obrigatoriamente repassada ao BC. Com isso, forma-se um colchão de liquidez que pode ser acionado em casos de aperto muito severo no crédito. Hoje o compulsório é de 20% dos depósitos.

A área técnica do BC vem estudando há anos como melhorar o sistema, tornando-o mais ágil. Em março, foi aprovado um aperfeiçoamento das “linhas financeiras de liquidez do Banco Central em moeda nacional, com destaque para a inclusão de cédulas de crédito bancário no rol de ativos elegíveis”, como informa o texto oficial. As cédulas de crédito bancário são títulos emitidos por uma pessoa ou uma empresa em favor de uma instituição financeira e representam a promessa de pagamento em dinheiro decorrente de uma operação de crédito. O BC divulgou uma regulamentação específica sobre os critérios para a emissão e o uso dessas cédulas como instrumento de acesso à liquidez.

Essa medida significa que foi ampliado o número de produtos que podem ser usados pelos bancos como uma garantia para que eles saquem dinheiro do BC nos momentos de crise de liquidez. Numa emergência, os bancos vão oferecer essas cédulas para ter acesso às linhas de assistência de liquidez de mais longo prazo, até um ano.

Como contrapartida, as autoridades monetárias vão liberar os depósitos compulsórios no próximo ano. O efeito imediato é a maior oferta de crédito. Atualmente, com as elevadas taxas de juros reais, as empresas estão com maior dificuldade de obter crédito bancário. As medidas em andamento no Banco Central não terão obviamente impacto no mercado de crédito de hoje, mas estão na direção certa.