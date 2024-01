Bola cantada

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que o governo se comprometeu a revogar a medida provisória (MP) que reonerava a folha de pagamento de 17 setores da economia. Segundo ele, o Executivo deve enviar uma nova MP para revogá-la e restabelecer os efeitos do projeto de lei que prorrogou a desoneração até o fim de 2027.

Tomado pela autoconfiança de quem teve praticamente todos os itens de sua agenda aprovados pelo Legislativo, talvez o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tenha pensado que venceria o debate sem dificuldade. Afinal, conquistou apoio para tributar fundos exclusivos e offshore, que governos anteriores tentaram taxar sem sucesso, e até para retomar o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), extinto pelo Congresso em 2020.

Foram muitos os equívocos que o ministro cometeu ao longo desse debate. O primeiro foi ignorar as sinalizações enviadas pelo Legislativo desde o início da tramitação da proposta, aprovada por 14 votos a 3 na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado em junho. Bastaria que um senador da base tivesse feito um requerimento para submeter o tema ao plenário de senadores, o que ao menos retardaria a tramitação do projeto, mas nem isso ocorreu.

A proposta seguiu então diretamente para a Câmara, onde o governo acreditava que o clima seria mais favorável – não se sabe baseado em quê. Entre os deputados, a proposta foi muito bem recebida, sobretudo porque incluía entre os contemplados pela desoneração municípios de menor porte, com enormes dificuldades para pagar suas contas, na véspera de um ano eleitoral. Quando o texto voltou ao Senado, a aprovação se deu de maneira simbólica, sinônimo de consenso no Legislativo.

Se quisesse ter alguma chance nesse imbróglio, o governo poderia ter negociado um prazo menor para a extensão da medida, de dois anos em vez dos quatro aprovados. Poderia, também, ter retirado os municípios em troca de um aumento nos repasses via fundos constitucionais.

Vetar integralmente a proposta era a pior das alternativas, pois o veto seria facilmente derrubado, como de fato foi. Ao editar a MP, Haddad errou novamente, mas, sobretudo, na forma. Por mais justos que fossem seus argumentos em favor da reoneração da folha de pagamento, jamais poderia ter editado a proposta sem avisar previamente as lideranças do Congresso. Foi, inclusive, alertado pela ala política do governo sobre o enorme risco de ser derrotado.

O governo ainda tentará convencer os parlamentares a apoiar a reoneração gradual, mas Pacheco já sinalizou que ela valeria apenas em 2028. Além disso, cobrou o envio de projetos de lei que tratem dos temas que a MP reunia em separado, como os benefícios ao setor de eventos e os limites ao uso de créditos tributários obtidos por empresas em disputas judiciais.

Haddad não pode se dizer surpreso nem decepcionado. Afinal, Pacheco ainda teve a delicadeza de não devolver a MP ao Executivo, a despeito da enorme pressão que sofreu de colegas que viram na proposta uma afronta ao Congresso.