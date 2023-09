Bola cantada

O governo cubano deve ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) US$ 561 milhões (em torno de R$ 2,7 bilhões, ao câmbio atual) pela construção do Porto Mariel, de acordo com dados disponíveis no site do banco. O calote de Cuba, que há mais de cinco anos deixou de honrar os empréstimos, é um tema complexo a esperar o presidente Lula da Silva em sua passagem por Havana, antes de seguir para Nova York, onde abrirá a Assembleia-Geral da ONU e terá encontro com o presidente americano, Joe Biden.

Lula, que durante sua viagem à Índia disse que pedirá a Biden a suspensão do embargo econômico a Cuba, desde o início de seu terceiro mandato tem se empenhado em defender o retorno dos financiamentos a obras no exterior. É recomendável que se contenha em Cuba, tanto no afã de oferecer ajuda aos companheiros quanto numa eventual “flexibilização” das condições de pagamento.

Recorde-se, aliás, que os empréstimos para a Odebrecht (atual Novonor) construir o Porto Mariel tiveram os contratos mais generosos que o banco estatal já concedeu a outros países. Não é exagero dizer que esses acordos – cinco, no total, de 2009 até 2013, mandatos de Lula e Dilma Rousseff – foram “de pai para filho”.

Iniciados em 1998, os financiamentos de serviços internacionais do BNDES tiveram prazo médio de 11 anos para pagamento. Cuba foi agraciada com 25 anos, ou seja, a quitação completa estava prevista para até 2038. O Tesouro avalizou, por meio do Fundo de Garantia às Exportações (FGE), e já pagou ao banco ao menos US$ 62 milhões até 2019, último dado público disponível. O empréstimo foi também o único a contar com 100% do risco soberano de um país.

A agenda do presidente Lula em Cuba prevê a participação do encontro do G-77 (grupo de países em desenvolvimento) com a China e uma reunião bilateral com o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, conforme reportagem recente da rede britânica BBC. O tema da reunião dos dois presidentes será a reabertura das negociações para pagamento da dívida.

A boa vontade do presidente brasileiro com o governo cubano, às voltas com uma grave crise econômica, é óbvia. Em junho, em entrevista a uma rádio gaúcha, Lula declarou que Cuba e Venezuela são “bons pagadores”, mesmo sabendo da inadimplência de ambos com os empréstimos bilionários do BNDES. Deve considerar que isso é apenas um detalhe. Embora o perdão da dívida seja uma atitude política excessivamente arriscada e, por isso, fora de cogitação, há outros meios de “flexibilizar”.

Reportagem da Folha citou documentos internos do governo brasileiro obtidos pelo jornal para apontar, como possibilidades, a extensão ainda maior do prazo de pagamento, o uso de moeda alternativa ao dólar ou mesmo o pagamento em commodities. O problema é que os produtos mais exportados por Cuba são charuto e rum. É risível imaginar o Brasil recebendo, como pagamento, cargas e mais cargas de fumo e bebida.

Quando o governo Lula propôs o financiamento da obra de Porto Mariel, iniciada em 2009 e concluída em 2014, a propaganda governamental, apoiada inclusive por empresários da Fiesp, era de que o País se beneficiaria de um importante entreposto para as exportações para os Estados Unidos e todo o Caribe. Não aconteceu. Mas faz parte do risco o objetivo não ser totalmente alcançado. O problema é insistir nos mesmos erros.

Quando o governo brasileiro enveredou novamente pela ideia de distribuir financiamentos externos a países latino-americanos e africanos, a oposição parlamentar reagiu com a tramitação de uma proposta de emenda à Constituição limitando os empréstimos internacionais do BNDES e submetendo-os à aprovação do Congresso. Na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, um requerimento do PT para retirar a proposta de pauta sofreu a derrota fragorosa de 45 votos a 18 há três semanas.

Depois da reforma ministerial que levou integrantes do PP e do Republicanos para a Esplanada, o governo conseguiu adiar a discussão na CCJ. Seja como for, o crivo parlamentar seria algo desejável ante a perspectiva de que o governo petista, mais uma vez, pretende confundir interesse nacional com sua ideologia obsoleta.