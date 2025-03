Opinião | Duas tolices sem tamanho

O leitor por certo já terá percebido aonde pretendo chegar. Em 1967, num livro intitulado Uma Teoria Econômica da Democracia, o economista Anthony Downs demonstrou por A+B por que o sistema político dos Estados Unidos seria imune à instabilidade. Com dois grandes partidos, sem tendências ideológicas delirantes como as da Europa, toda eleição presidencial tenderia para um centro moderado. O partido que radicalizasse suas posições acabaria minoritário, deixando a maioria dos eleitores no colo do adversário. Exatamente como acontecera três anos antes, com o sulista e racista Barry Goldwater, que acreditou num discurso radicalizado contra o experimentado Lyndon Johnson, e foi jogado para fora do ringue.

A situação atual nada tem que ver com a da década de 1960. Os dois grandes partidos nada puderam contra Donald Trump, que não é um mero sulista desprovido de recursos, mas um bilionário de Nova York e ideologicamente um troglodita que se alia a Putin, um egresso da KGB, e não teme pôr abaixo toda a ordem internacional que a duras penas edificamos desde a Segunda Guerra Mundial. Nada nele, absolutamente nada, faz lembrar o exemplo de pluralismo e moderação que o mundo sempre enxergou nos Estados Unidos.

No Brasil, como antecipei, além de não acreditar em retrocesso político (embora já estejamos com ele no pescoço há mais de duas décadas), pensamos que tudo no mundo se encaixa no dualismo esquerda x direita.

Esquerda é quem bate no peito e se autoproclama defensor dos pobres, pouco importando o grau de sua ignorância em economia; direita é quem vocifera contra a esquerda, pouco importando a troco de quê. Nenhum dos dois se dá conta de que uma grande parte dos conflitos e rancores que se formam na sociedade é ortogonal, ou seja, perpendicular ao eixo esquerda x direita.