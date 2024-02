'Casus belli'

O Congresso Nacional reabriu os trabalhos do ano legislativo com uma coleção de queixas e ameaças que mais parecem uma contraofensiva dirigida ao governo federal e ao Supremo Tribunal Federal (STF). Mesmo sem a presença do presidente Lula da Silva e do ministro Luís Roberto Barroso, não faltaram discursos sobre a solidez das instituições, o apoio à democracia e a convivência civilizada e harmônica entre Congresso, governo e Supremo – além da previsível autocelebração contida na mensagem do Executivo, que ao seu estilo tentou mostrar que o País mais uma vez tem sua história reescrita por obra e graça do governo lulopetista. Também se viu a defesa da tramitação de pautas relevantes, como a regulamentação da reforma tributária, a transição energética, e o debate sobre as prioridades do Orçamento federal. Mas nem é preciso ir às entrelinhas dos discursos para chegar à conclusão de que a convivência está longe da harmonia pregada e que o equilíbrio entre os Poderes corre riscos.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), foi quem melhor deixou evidente o enorme abismo que separa discurso e prática na relação entre os Poderes. Ainda que ao final tenha mencionado a “disposição colaborativa” do Congresso com o Executivo e o Judiciário, sua mensagem foi dura e clara: os parlamentares não aceitarão ser coadjuvantes na aprovação do Orçamento. Fez menção indireta (ou explícita) ao veto de R$ 5,6 bilhões do presidente Lula no valor aprovado para emendas parlamentares, assim como à medida provisória da reoneração, gestada no Palácio do Planalto logo depois de o Congresso aprovar a desoneração de impostos. Também falou em “acordos firmados” e “compromissos assumidos” como exemplos de “honradez na política”.

As digitais de Lira na artilharia parlamentar já vinham sendo sentidas tanto na ausência em solenidades que uniram os comandos dos Três Poderes quanto nos recados velados ou explícitos, destinados a quem considera potenciais algozes dos interesses da Câmara. Em alguns casos, como a medida provisória da reoneração, a queixa pode ser justificável – afinal, o governo teria tentado promover, via canetada, um retorno de impostos à revelia do que o Legislativo já decidira. Em outros, os interesses da Câmara e de Lira trafegam por zonas mais cinzentas.

Entre luzes e sombras, pode ser perturbador um Congresso que legisla com base na contraofensiva e na vingança – especialmente quando seus alvos são o STF e o governo. A politização do Supremo é um desvio de rota a corrigir. A vocação lulopetista para tentar converter os demais Poderes em extensão do governo e do partido é outra chaga a combater. São disfuncionalidades que desvirtuam o funcionamento da democracia. Nenhuma delas, no entanto, será resolvida com outra disfuncionalidade. O presidente da Câmara e seus aliados sabem bem disso e dobram a aposta: ao notório apetite por cargos e verbas acrescentam o estado de ameaça permanente e a amplificação das tensões como armas preferenciais de negociação e conquista.

O presidente da Câmara já condicionou o avanço das pautas governistas à troca de comando na pasta que cuida das articulações com o Congresso. Ele e seu grupo prometem não só reagir a vetos presidenciais no Orçamento e no Marco Temporal para a demarcação de terras indígenas, como fizeram chegar aos seus alvos a lembrança do que têm na gaveta: um projeto que restringe decisões monocráticas de magistrados; outro que define mandatos fixos para ministros do STF (esta proposta, convém reconhecer, oficialmente não tem o apoio do presidente da Câmara, e sim do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco); e mais um que, se aprovado, exigirá do Congresso o aval para medidas judiciais contra parlamentares em exercício (projeto inspirado nas recentes operações da Polícia Federal, autorizadas pela STF, em endereços de congressistas).

Lira sabe ainda que 2024 será decisivo para a sucessão na presidência da Câmara. Ele quer a garantia do governo de que Lula não vai interferir na disputa. E entre o curtíssimo prazo e 2025, saca argumentos do bolso como uma espécie de casus belli – a terminologia bélica usada para alguém poder justificar seu direito de ir à guerra.