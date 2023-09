Rica em detalhes sobre as condicionantes que levaram à queda de 0,5 ponto porcentual na taxa básica de juros, que passou para 12,75% ao ano, a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) também deixou explícitas as divergências dos diretores do Banco Central (BC) no debate sobre o comportamento da economia e da inflação. Mas não abriu espaço para dúvidas: o ritmo do afrouxamento dos juros permanecerá o mesmo nas próximas reuniões – duas ainda neste ano. Nem mais nem menos. Ao menos pelo retrato desenhado até aqui.

Talvez mais importante do que os sinais expostos na ata, que enfatizaram a necessidade de manter ainda por período indeterminado a “cautela, serenidade e moderação” na definição da Selic, seja destacar o nível de transparência que a autoridade monetária passou a adotar para comunicar suas decisões. De forma clara, sem dubiedades ou informações cifradas, torna previsíveis seus próximos passos. A não ser, é óbvio, que um tsunami econômico externo ou doméstico mude completamente as avaliações.

Pelo documento é possível concluir que ainda não há um consenso no comitê sobre o motivo preponderante para a boa e surpreendente evolução do Produto Interno Bruto nos últimos trimestres. Seriam os efeitos nos demais setores da “pujança do setor agropecuário”? A própria ata conclui que esse fator não justifica toda a magnitude da surpresa. E segue relacionando possibilidades que entraram em discussão.

O aumento da renda – por diferentes fatores, inclusive programas públicos de transferência – impulsionando o consumo foi o tema mais relevante do debate, como se depreende do comunicado. O que confirma, ao fim das contas, que um desempenho econômico apoiado no consumo não pode ser chancelado como sustentável a ponto de garantir uma política monetária mais branda.

Mesmo considerando que ainda há fatores imprevisíveis fora da alçada interna, como a duração e intensidade do fenômeno El Niño e os efeitos da escalada de preço do petróleo sobre a inflação mundial, o Copom se mantém unido no “firme compromisso” de reaproximar expectativas econômicas e inflação.

E, ao mesmo tempo que os efeitos benéficos do avanço com a aprovação de reformas foram apontados entre as causas do desempenho econômico satisfatório, em outro trecho da ata o Copom acusa o esmorecimento do esforço por reformas estruturais pelo “efeito deletério” que reflete na “potência” da política monetária.

Recado mais claro sobre os prejuízos de uma atuação política claudicante, como a que vem marcando a aproximação do governo com o Congresso, impossível. Diante de argumentos como esse, caem no vazio as frequentes críticas do Planalto ao atual patamar de juros. À questão do arrefecimento das reformas, o BC juntou o aumento do crédito direcionado e as incertezas sobre a dívida pública.

Aliás, se antes a atenção da autoridade monetária estava voltada ao desenho final do arcabouço fiscal, depois da aprovação do projeto as dúvidas se concentram na execução da meta fiscal, que prevê zerar o déficit em 2024. Ceticismo que, pode-se afirmar sem medo de errar, é geral.