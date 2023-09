Cedo demais para soltar rojão

O bom e surpreendente avanço de 0,9% da economia no segundo trimestre, quando as apostas giravam em torno de 0,3%, puxou para cima as projeções para o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano. Como revela o Relatório Focus – compilação das expectativas do mercado financeiro elaborada pelo Banco Central –, o crescimento do PIB estimado para 2023 passou para 2,56%. No boletim anterior estava em 2,31%; e há um mês, em 2,26%. Ótima notícia.

Mas a redução do crescimento previsto para 2024, de 1,33% para 1,32%, indica que ainda é cedo para soltar rojão. Por isso, o discurso político do presidente Lula incentivando a aceleração do crédito como forma de distribuir o crescimento do PIB soa não apenas como populismo de ocasião, mas extrapola o próprio cálculo do IBGE sobre o comportamento da economia. Um discurso, aliás, encampado por auxiliares diretos, como o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que chegou a profetizar alta maior do PIB no ano que vem, como efeito do PAC.

Mais cautela e menos elucubração permitiriam perseguir o crescimento sustentável a longo prazo. É disso que a economia brasileira precisa, e não o desempenho errático constatado há anos. Crescimento puxado pelo consumo, como foi o do segundo trimestre, sempre traz um grande risco embutido. Pelo lado do governo, denota que as despesas públicas continuam aumentando. Num momento em que o governo busca zerar o déficit fiscal em 2024 – meta de extrema dificuldade –, o sinal é preocupante.

Pelo lado das famílias, a alta do consumo é consequência direta de fatores como a alta do salário mínimo, novo valor do Bolsa Família, aumento do nível de ocupação e renegociação de dívidas. Os dois primeiros representam, também, mais gastos públicos. Os dois últimos são um bom sinal, mas uma alta do emprego não baseada no mercado formal tem sempre suas fragilidades. E estimular o consumo de uma população ainda excessivamente endividada – apesar da contribuição positiva da renegociação – também eleva incertezas futuras.

Bons resultados devem ser comemorados, é claro. Qualquer governo explora, com razão, dados positivos. Mas um comportamento desalinhado do contexto real é atitude inadequada para qualquer governante. A dificuldade extrema de prever o rumo dos indicadores econômicos, mesmo para especialistas acostumados ao confuso cenário brasileiro, é indício de que o caminho está sendo traçado pelo governo quase ao acaso, a reboque das circunstâncias.

Os resultados do primeiro e do segundo trimestres foram positivos. Mas, a bem da verdade, desde 2020 o comportamento do PIB tem surpreendido positivamente, ora pelo boom do agronegócio, ora pelo consumo maior do que o esperado. Enquanto o investimento, este sim um indicador seguro a longo prazo, diminui de maneira perigosa.

A taxa de investimento, que no segundo trimestre de 2022 estava em 18,4%, caiu mais um pouco, para 17,2%. Com isso, o País distancia-se ainda mais da taxa de 25% necessária para garantir avanço econômico real, contínuo e fincado em bases sustentáveis.