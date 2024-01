É no seu abrangente contexto de interdependência e complementaridade que a declaração especifica a obrigação positiva de estender a todos os benefícios da criatividade humana. Tem como base a abrangente afirmação universal da generalização do princípio da igualdade e o seu corolário lógico – a não discriminação, pelo qual se iniciou, no século 17, nos âmbitos nacionais, a sua positivação. É o que dispõe a Declaração Universal no seu pórtico (artigos 1 e 2) para recorrer à formulação de René Cassin, que foi um de seus redatores. O pórtico é o pano de fundo que inspirou a elaboração da declaração, elaborada na perspectiva ex parte populi e não na visão de governantes e dos riscos do arbítrio da “razão de Estado”, pois tem como fonte material as atrocidades do Holocausto nazista.

É por essa razão que os direitos humanos, no seu conjunto, no dizer do jurista italiano Luigi Ferrajoli, formulam “leis dos mais débeis que se contrapõem à lei dos mais fortes”, na dinâmica dos laços entre o indivíduo e a sociedade.

A declaração não se circunscreve a enfrentar os problemas que estão na sua origem e que continuam presentes. Projetou, com suas normas, valores fundamentais modeladores do futuro. É o caso do direito à ciência, como destaca Andrea Boggio. Com efeito, o artigo 27 realça e aponta para a importância crescente, no mundo contemporâneo, dos vínculos entre ciência, sociedade e suas instituições.

O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, na vis directiva da declaração, retoma a importância da matéria. Seu artigo 15 reconhece a cada indivíduo o direito de “desfrutar o progresso científico e suas aplicações” e afirma a obrigação do Estado de “respeitar a liberdade indispensável à pesquisa científica”. Reconhece igualmente os benefícios do fomento à cooperação internacional no domínio da ciência, que embasa a atualidade da diplomacia da ciência a que me dediquei no período em que presidi a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

O avanço do conhecimento científico e os benefícios de suas descobertas ampliam o escopo do direito à saúde e da assistência médica na prevenção e tratamento das enfermidades e das epidemias. É o que permite dar maior efetividade à saúde como bem público.