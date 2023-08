Algo a aprender com as guildas medievais?

Em um bar de beira de estrada, na Alemanha, deparo-me com indivíduos bizarramente vestidos. Ternos de veludo preto, com calças boca-de-sino, coletes com grandes botões de prata e chapéus de feltro negro, molengos e de abas largas. Bengalas de madeira enroscada completam o traje. Não entendi nada. Tempos depois, decifrei o mistério. Pertenciam a uma corporação de ofício, fundada em épocas medievais. Portavam as roupas tradicionais dos carpinteiros, provavelmente, a caminho de uma cervejada com colegas de profissão. Aliás, os doutos me expliquem por que igrejas, universidades, cervejarias e corporações de ofício são as únicas instituições medievais que não desapareceram.

Na França, sobreviveram três dessas guildas. Vejamos como funciona uma delas. Os aprendizes não são selecionados por provas, notas ou indicações. O critério é a retidão moral deles e de suas famílias. Assim que aceitos, devem começar os cursos teóricos (numa instituição semelhante ao Senai). São encaminhados para uma espécie de pensionato, administrado por uma matrona poderosa, chamada de mère. Jantam de paletó e gravata. E, à mesa, nada de política ou palavrões.

Fazem sua aprendizagem sob a orientação de um mestre de ofício. Ao longo de uns cinco anos (no medieval eram sete), mudam várias vezes de cidade, indo para pensionatos semelhantes. Constroem, então, sua primeira obra (obra-prima), que servirá para atestar sua capacidade profissional. Se aprovada, será guardada num depósito. As melhores vão para os museus das corporações. Finalmente, entram no mercado de trabalho, e são particularmente bem aceitos. Entusiasmam até as empresas modernas.

Na Alemanha, as guildas impunham aos aprendizes o Wanderjahre, ano em que passavam viajando e oferecendo seus serviços de porta em porta. Para conquistar clientes, o cartão de visitas era a perfeição de suas caixas de ferramentas.

No Japão existe uma tradição equivalente. O curioso é que os mestres de lá não explicam quase nada. Cada um que tente aprender observando o sensei – que mal oferece correções.

Por que, em países avançados, sobrevive algo parecendo tão anacrônico? O que isso nos diz sobre os nossos modelos de educação? Como é possível, instituições e formas medievais de preparar mão de obra coexistirem com cintilantes escolas, abarrotadas de paetês tecnológicos?

As grandes instituições educacionais de hoje tomam forma no Medieval Tardio, por via de duas matrizes polares.

O primeiro modelo é imemorial. Os macaquinhos sempre aprenderam com os macacões mais velhos. Dentre os hominídeos, os principiantes com os experientes. Mas é no medieval que a milenar associação do mestre com seu aprendiz ganha regras bem definidas e rígidas.

Em paralelo, nascem as universidades, praticando malabarismos intelectuais e rechaçando qualquer contato com o mundo real.

Mas esses são extremos. Com os avanços produtivos, cria-se um enorme hiato, em que nem um nem o outro modelo satisfazem. Soluções híbridas eram inevitáveis.

Com grande relutância, as universidades começaram a lidar com ciência e com assuntos práticos. Mas, com frequência, fraquejam no lado aplicado.

Há, também, uma reengenharia do modelo escola, tentando reproduzir os ambientes fabris num contexto de sala de aula (as escolas do Senai são assim). É a grande novidade da Revolução Industrial.

Na aprendizagem também foi preciso inovar. Um velho mestre padeiro na Alemanha contou-me que era obrigado a explicar as causas da 1.ª Guerra aos seus aprendizes. Como não era uma boa solução, passa a ser complementada – em um dia por semana – por programas escolares. Lá, aprendem as competências mais abstratas. Aliás, nos países de língua alemã, a tradição evoluiu para o sistema dual, combinando trabalho com uma formação escolar paralela. Infelizmente, a legislação brasileira feriu mortalmente as regras que permitem o sucesso dessa fórmula.

A tradição do mestre-aprendiz (complementada por programas em escolas) sobreviveu melhor na construção civil e nos empregos por conta própria. De fato, uma tradição medieval, quase intocada, continua formando gente bem aceita no mercado. Portanto, deve ter suas vantagens. Em vez de um currículo construído em gabinetes, segue-se a rotina de trabalho dos mestres. É o currículo do mundo real. Pesa também a ênfase no caráter, nos valores da profissão e no perfeccionismo. E não nos esqueçamos da ética e do sentido de pertencimento a um grupo coeso.

Outra grande lição dessas guildas atuais é mostrar que há outras maneiras de aprender. Na nossa cabeça, aprender é em escolas, com carteiras e quadros-negros. A aprendizagem no local de trabalho contradiz essa tradição, praticando fórmulas buriladas no medieval. Surpresa! Funciona bem nos dias de hoje – e até inclui o doutor orientando seus alunos. A escola tradicional despeja abstrações e teorias. Na aprendizagem, quando se precisa de teoria, esta vem embutida na prática. Diante do que sabemos hoje de Teoria Cognitiva, oferecem um estilo mais eficaz de ensinar. Aqueles mestres de ofício medievais têm lições de pedagogia para oferecer aos nossos educadores!

M.A., PH.D., É PESQUISADOR EM EDUCAÇÃO