As frustrações secretas de um educador

Uma multidão de estudos torna claro que a educação tem um impacto decisivo no progresso das nações. De muitas formas isso foi estudado, seja com estatísticas de salários ou modelos econométricos, alguns complicadíssimos. E a forte associação sempre se confirma.

Comparando países, podemos ver que todos aqueles hoje prósperos são também os mais destacados em educação. Nas Américas, os melhores em educação estão também à frente da economia. Claro, não é garantia, pois nações como Argentina e Rússia derraparam na política e menos lhes serve hoje a educação. E com muito petróleo também se fica rico. Mas são claras exceções.

Poderia também ser que educação é um produto de luxo, os ricos a consomem prodigamente. Ou seja, seria efeito, e não causa do crescimento. Algo há nessa direção, porém a evidência é insuficiente para confirmar essa hipótese. De fato, alguns estudos históricos mostram que a educação aconteceu antes da prosperidade.

Até aqui, estamos na zona de conforto. Mas são minguadas as respostas quando perguntamos como horas em bancos escolares se metamorfoseiam em prosperidade da nação, um assunto de monumental relevância.

Olhamos para uma máquina, digamos, um torno. Logo entendemos o seu funcionamento. Mas nada aprendemos olhando para a cabeça das pessoas ou até examinando a nossa própria.

Na verdade, nem tudo é opaco. Há situações bem visíveis. Quando um mestre mostra ao seu aprendiz como realizar uma tarefa, ele está simulando uma situação muito parecida à que este último vai encontrar ao tentar aplicar o aprendido. Ao final do século 18, Adam Smith sugeriu isso no seu livro.

Como já haviam percebido os economistas clássicos, a educação molda valores, no caso, os valores da modernidade, claramente associados ao progresso. São exemplos conhecidos postergar a satisfação presente em benefício de maiores ganhos adiante ou acreditar que somos responsáveis pelo nosso futuro. Ao bater nessa tecla por anos, a escola acaba nos convencendo.

Mas daí para a frente nos defrontamos com uma caixa-preta inexpugnável. Não vemos um elo imediato e visível do aprendido na escola com o que passamos a ser capazes de realizar: como uma coisa vira outra? Vejamos exemplos soltos, para exacerbar o mistério.

Por séculos, o poderoso Império Britânico foi gerenciado por graduados de Oxford e Cambridge, que lá apenas aprendiam línguas mortas, Filosofia, História, Literatura e uns salpicos de ciências. Até hoje, os banqueiros de Wall Street preferem contratar graduados de faculdades que não oferecem disciplinas de finanças ou contabilidade. Em vez disso, estudaram as Humanidades. De fato, as grandes universidades dos Estados Unidos e da Europa continuam obrigando seus alunos a cursar disciplinas que nada têm que ver com seus futuros ofícios.

Os grandes inovadores, mesmo na tecnologia, tiveram formação eclética. De alguma forma, são capazes de fazer conexões de seus objetos de estudo com conhecimentos pescados alhures. Identificando a chamada double helix, apesar de ser biólogo, James Watson ganhou o Prêmio Nobel de Física (junto com Francis Crick). Três psicólogos já ganharam o Nobel de Economia. Era advogado Peter Drucker, o celebrado guru da administração. Carlos Drummond de Andrade, nosso grande poeta, era farmacêutico.

Juscelino era urologista. Como usou esses conhecimentos na sua inspirada presidência?

Acabo de participar de um conselho de uma fundação filantrópica de apoio à Educação. Da dúzia de membros presentes, creio que nenhum seja graduado dessa área. Apesar disso, são capazes de contribuir para o êxito da empreitada.

É certo, a educação aumenta nossa capacidade de aprender. Ou seja, o que serve não é o que aprendemos, mas esse aprender aumenta nosso poder de aprender outras coisas. É isso que permite transformar experiência em desempenho superior. Num passe de mágica, um conhecimento que até pareceria inútil e distante tem o poder de catalisar outras competências. É como fazer ginástica. O exercício mental nos prepara para outras façanhas.

Porém, já ao início do século 20 Edward Thorndike mostrava o oposto: exercitar-se em Latim e xadrez não melhoravam o desempenho em outras áreas. E será que estudar programação desenvolve o raciocínio analítico? Colisão de ideias? Os mistérios da educação jazem nos ilusórios meandros da Transferência de Conhecimento.

O que aprendemos na escola transmuta-se em maior produtividade. Falta entender como isso acontece.

Essa nebulosidade é frustrante para quem se dedicou a estudar educação. Porém talvez mais graves sejam as consequências disso num país como o nosso. Suspeito de que o pouco-caso com a educação, ao menos em parte, resulte da opacidade desta conexão da escola com um desempenho superior.

Almoçava com um presidente de Federação de Indústrias. À mesa estava também um empresário conhecido. Ao discutirmos a montagem de um painel sobre educação num evento futuro, foi logo dizendo que o assunto não interessava aos seus colegas. Como podemos esperar mais fervor do povo, se essa crença é frágil mesmo entre os que são obrigados a contratar mão de obra precariamente preparada?

M.A., PH.D., É PESQUISADOR EM EDUCAÇÃO