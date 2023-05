Ensino superior e pseudossuperior

Dois cacoetes tupiniquins moram na cabeça dos nossos doutos. O primeiro é que a educação superior deve seguir um modelo único. O segundo é que a universidade é para todos. O primeiro é uma ideia obsoleta. O segundo é um devaneio.

Ao longo de quase um milênio de história, o ensino superior amadureceu e se bifurcou, multiplicando-se as vertentes. A sua função mais nobre é preparar as elites intelectuais e ser uma caixa de ressonância da sociedade, consciência crítica e fórum de discussões. É inevitável, até lida com temas conflitivos. Uma minoria cumpre esse papel. Outra missão valiosa e delicada é a pesquisa. Esse papel se ampliou, de dois séculos para cá. Mas sempre será para poucos.

Nos dias que correm, a principal missão é profissionalizar uma enorme massa de concluintes do ensino médio. Nessa vertente estão quase todos os alunos, em cursos longos e curtos.

Essas missões se combinam de diferentes maneiras. Algumas instituições podem assumir várias; a maioria, apenas uma. É assim por toda parte. Se são batizadas como universidades ou outro nome, depende da geografia, e não de alguma imanência recôndita.

Mas no Brasil – e alhures – aparece uma outra missão, meio de soslaio: é o pseudossuperior. Há quem chame de “colegião”.

Ao olhar uma tabela com a distribuição dos alunos por curso frequentado, nota-se uma hipertrofia das áreas sociais, de humanidades, ou como se queira chamar.

Mas não se trata disso. Os brasileiros se formam no ensino médio com um nível de maturidade intelectual que corresponde a um europeu com quatro anos a menos de escolaridade. Portanto, há uma enorme proporção de matriculados que não atingiu o nível exigido para um real curso superior.

Como o ideal universitário habita o imaginário tupiniquim, criaram-se faculdades, ou “colegiões”, para esses alunos. São cursos aguados, inflando as áreas sociais.

À primeira vista, não parece uma boa ideia. Além do gasto adicional de tempo, esses cursos não foram desenhados para esses alunos. São abstratos demais e longe do mundo real – o oposto do que deveriam ser. Os graduados não entendem bem o ensinado nem sabem o que poderão fazer com o semiaprendido.

Ainda assim, são mais quatro anos na escola e que poderiam compensar a falta de qualidade da educação precedente. Uma hipótese razoável é que, após quatro anos, atinjam um nível intelectual equivalente ao dos europeus ao fim do médio. Assim, terminamos com milhões de brasileiros com muito mais bagagem educacional, comparada à que teriam se houvessem abandonado os estudos no médio. E, como pagaram seus estudos no setor privado, não oneraram os cofres públicos.

No todo, é um remendo grotesco, mas cujo resultado líquido parece ser amplamente positivo. É uma educação pseudossuperior, mas não podemos condená-la em si, já que resulta do mau ensino básico nas redes públicas. Por sua própria iniciativa, os alunos fazem o conserto.

Mas há o verdadeiro superior, em que tampouco há abundância de luzes. É verdade, temos razoável pesquisa – como em todas as partes, concentrada em poucas instituições. E temos também algumas instituições de excelência, participando dos grandes debates da atualidade. Mas, como alhures, não são muitas.

Quase todos estão matriculados em cursos que se propõem a ser profissionalizantes. Parece razoável, mas há perplexidades.

As matrículas cresceram muito mais rápido do que a economia, incluindo muitos “colegiões”. Assim, encolhe a cada ano a proporção dos que encontram emprego com o mesmo nome do diploma. Nos dias de hoje, é bem menos da metade dos graduados. Isso causa alarme, denúncias e comentários furibundos.

Mas, pensemos bem. Em praticamente todos os países maduros ocorre o mesmo. Não há como evitar. Este não chega a ser um problema, pois, com mais escolaridade, em qualquer que seja o curso, os graduados do superior têm maior produtividade, como bem comprovado pelos números. De fato, ganham quase três vezes mais. Tendo mais escolaridade, são capazes de mobilizar seus conhecimentos e transformá-los em melhor desempenho. O curso, qualquer que seja, é ensejo para exercitar o intelecto. Pode não ser tão bom, mas é educação.

O real problema é que não foram pensados como uma educação genérica, apropriada para fazer de quase tudo – como é o caso. Os fazedores de currículo debatem, à exaustão, se o capítulo 17 da ementa da disciplina tal é essencial no emprego futuro. Mas poucos exercerão o ofício aprendido. E falta o mais importante: os alunos leem pouco, escrevem pouco, pensam pouco e resolvem poucos problemas. Ao contrário dos países avançados, adquirem escassa formação nas humanidades.

Naqueles cursos que seriam verdadeiramente profissionalizantes, desaba um dilúvio de teorias. Os alunos voam na estratosfera e têm pouco contato com o mundo real. Podem ser longos, como Direito. Ou de dois anos, como os mal resolvidos tecnólogos. No Primeiro Mundo, a matrícula neles é sempre superior à dos bacharelados de quatro anos. Aqui, pouco ultrapassam 10%.

Henry Louis Mencken já nos dizia: para todo problema complicado existe uma resposta clara, simples e errada.

*

M.A., PH.D., É PESQUISADOR EM EDUCAÇÃO