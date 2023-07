Invenções e cópias no ensino superior

Diante de um desafio, inventa-se uma solução. Ou copia-se alguma existente. Como previsível, copia-se muito mais do que se cria. Assim ocorre também no ensino superior. Aqui identificamos os seus principais modelos e discutimos como foram adotados no Brasil.

Para formar o clero e as elites, lá pelo século 12 aparecem na Europa as primeiras universidades. Ensinavam Teologia, Filosofia e humanidades. Mais adiante, Direito. Tudo nos ares rarefeitos da abstração.

Antes do século 19, as profissões eram aprendidas no convívio do mestre com seu aprendiz. Porém, como as Engenharias e a Medicina foram ficando mais complexas e teóricas, foi preciso guindar a sua formação para o nível superior. Inova a França, criando escolas profissionais. São as chamadas escolas napoleônicas, focalizando conhecimentos úteis no cotidiano.

No mesmo período, cria-se na Alemanha a universidade humboldtiana. Introduz as ciências naturais e combina ensino com pesquisa – grandes novidades. Na versão americana, os land-grant colleges lidam também com assuntos práticos, como agricultura.

As humanidades (como Filosofia, História e Literatura) são parte essencial de uma boa educação. Em alguns países, são estudadas até o nível médio. Em outros, formam também parte do ensino superior. Nos EUA, combinadas com as ciências, desembocaram nos Liberal Arts Colleges. Não ensinam profissões nem têm pós-graduação. A pesquisa é periférica, se existe. Formam bons generalistas.

Consolida-se, também naquele país, uma pós-graduação bastante estruturada. Contrasta com as fórmulas mais artesanais da Europa. Estas são imbatíveis se há poucos alunos, porém ineficazes para lidar com grandes números.

Ao início do século 20, aparecem os Community Colleges americanos, oferecendo educação de massa e de curta duração. Facilitam a migração para o nível superior das ocupações técnicas mais elaboradas.

Desse cardápio o Brasil seleciona seus modelos. Acertamos e erramos. Ademais, algumas boas escolhas foram comprometidas por adaptações canhestras.

Como só criamos universidades na década de 30, já não fazia sentido copiar as velhas e escolásticas universidades medievais – como havia feito a América hispânica. Em vez disso, já no início do século 19 havíamos optado pelas escolas profissionais francesas, seguindo o modelo da École Polytechnique. O senão é que são muito elitistas e, quase sempre, oferecem teoria demais e prática de menos. Estes voos na abstração prejudicam até hoje nossa graduação profissional.

No pós-guerra, nos apaixonamos pelo atraente modelo da Universidade de Humboldt e suas variantes. Algumas poucas cumprem bem esse papel. Mas foi um lamentável engano a tentativa de moldar todo o ensino superior nessa solução caríssima e elitista. Para a maioria, é uma miragem cara e inatingível. Suspeitamos de que nos influenciamos demasiado pelos bolsistas brasileiros no exterior que cursaram as melhores universidades de pesquisa. E desconhecem que estas não passam de um pedacinho do ensino superior, mesmo nos próprios países onde estudaram. Neles, convivem vários modelos, cada um com um papel diferente.

Acertamos ao copiar o modelo estruturado da pós-graduação americana, muito mais apropriado para formar uma grande quantidade de mestres e doutores. Criamos uma extensa rede de programas, muitos atingindo padrões mundiais de excelência. Com esse modelo, nossa pesquisa cresceu em ritmo acelerado.

Erramos ao não tratar de forma diferente os mestrados em áreas profissionais. Exigimos demais os diplomas acadêmicos dos professores e privamos os alunos de profissionais competentes. Nossos mestrados estão distantes dos mercados.

Ignoramos olimpicamente o modelo dos Liberal Arts Colleges. Ademais, não percebemos que, nos países avançados, mesmo as escolas profissionais dedicam a metade da carga horária a uma formação geral, incluindo as humanidades. Isso é inevitável, pois vai se tornando mais aguado com a progressiva universalização do ensino médio.

Nos atrasamos escandalosamente nas formações mais curtas. Fizemos uma tentativa boba de imitar os Community Colleges. Por várias razões, não podia dar certo. Os tecnólogos corrigem alguns equívocos, mas há um peso excessivo das teorias, influenciados pelas graduações de quatro anos. Nem são fortes em teoria nem claramente voltados para o mercado – como deveriam ser.

Terminamos com uma mal digerida justaposição de modelos. Funcionam, mas cheios de arestas. Carecem de ajustes. Porém, não se vislumbra uma vontade política de enfrentar as penosas reformas.

Ao fim e ao cabo, não inventamos modelo algum. Contudo, veja-se a grande ironia. Apesar do prestígio e da centralidade do ensino superior, a única invenção brasileira de sucesso internacional não foi nesse nível. O Senai, atrelado às federações de indústrias, criou seus centros de formação próximos às empresas. O financiamento, por meio de um tributo sobre a folha de salários, permitiu grande estabilidade financeira. Esse modelo (com seus materiais de ensino) foi copiado por quase todos os países da América Latina e por alguns africanos.

*

M.A., PH.D., É PESQUISADOR EM EDUCAÇÃO