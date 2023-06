‘Minério não dá duas safras!’

Que slogan genial! Embalados por frases desse naipe, a cada nova proposta de abrir buracos para tirar minério de ferro, mobilizam-se os opositores à mineração. Passeatas, cartazes, o de sempre.

Claro, há casos em que têm toda razão. Por exemplo, a Serra do Curral é o ícone de Belo Horizonte e lá descobriu-se uma espetacular reserva de minério. Foi uma bela vitória extrair o minério apenas do outro lado, preservando a paisagem original.

Neste ensaio, tento demonstrar que, afora exceções, é a guerra errada. Pior, será quase sempre perdida. Por que não usar essas boas energias numa outra campanha, bem-vinda e com chances de vitória? Em que pese o idealismo dos manifestantes, eles cometem três erros estratégicos.

O primeiro é a ilusão de que podem vencer – a não ser em casos muito ofensivos. É arrostar uma atividade que traz empregos (principalmente indiretos), recolhe bilhões de impostos e gera preciosas divisas (42% das exportações brasileiras). Apenas a Vale, a cada ano, contribui para a economia com mais de R$ 200 bilhões. Diante disso, governantes e cidadãos de bom senso aprovam as novas minerações. São guerras anunciadas e fracassadas.

O segundo erro é achar que minério de ferro é algo raro e em vias de extinção. Guardadinho enterrado, valerá ouro no futuro! Ilusão, é o mineral mais encontradiço na face da Terra. Claro, é finito, mas estará por acabar? As estimativas são vagas, mas apontam para várias décadas à frente. Neste intervalo, muita coisa pode acontecer. A eficiência no processo de mineração continuará a aumentar. Poderão ser exploradas outras jazidas em lugares hoje inóspitos ou politicamente instáveis.

Do lado do consumo, o cenário não é otimista. Os demógrafos projetam uma população mundial estável, lá para meados do presente século. A sucata será mais aproveitada, permitindo reduzir a produção dos altos fornos. E, acima de tudo, outros materiais ganham espaço, como o plástico e o alumínio. A exemplo, os automóveis eram praticamente todos de aço. Hoje, há muito alumínio e o plástico está por todos os lados. Aliás, salvando vidas, pois, ao se espatifar nos acidentes, amortece o choque.

Noves fora? Difícil de fazer predições com alguma confiabilidade. Ainda assim, não parece uma ideia brilhante deixar de ganhar hoje, na esperança de uma escassez futura. Com a maior concorrência, pode até haver uma degradação secular no seu preço.

O terceiro e mais lastimável engano é ignorar opções bem melhores. E até com mais chances de vitória. São as guerras boas.

Cumpre lutar por um marco legal à prova de bala, dando segurança de que os inevitáveis danos serão compensados de forma satisfatória. Nesta linha, há dois fronts. O primeiro é garantir a compensação dos prejuízos mais imediatos. O segundo é assegurar um bom destino para as cavas exauridas.

No curto prazo, as cavas abaixam os lençóis freáticos. Caberia às mineradoras a obrigação de minimizar as perdas para os prejudicados. Um exemplo instrutivo é o Condomínio Morro do Chapéu, em Nova Lima (MG). Em parte de suas terras descobriram-se jazidas enormes. Foram vendidas, mas com exigências de que a mineradora garantisse o suprimento de água. Além disso, plantaram-se barreiras de árvores, para controlar a poluição sonora e a poeira. Ganharam todos.

E depois de acabar o minério, o que fazer com os enormes buracos? A Alemanha nos mostra a solução. Foram exemplarmente convertidos em parques e lagos, com amplo potencial de recreação. Galpões abandonados viraram charmosos museus e galerias de arte. Patrocinada pelo Consulado da Alemanha, está em estudos uma exposição do “antes e depois” dessas minas.

Por razões fortuitas, o Inhotim é um exemplo paradigmático. Traz turistas e cria quase mil empregos diretos. Mas, antes de virar uma das maiores atrações turística do Brasil, era garagem e pátio de manobra de caminhões de minério.

Infelizmente, a recuperação dos estragos continua pífia e bissexta. No máximo, planta-se um capim boboca nas horrendas cicatrizes das minas. Ou nada acontece, pois as ricas mineradoras vendem a mina para proprietários de minguadas posses, inatingíveis em ações legais.

O cenário mais interessante seria especificar minuciosamente, já no pedido de lavra, o projeto de conversão da cava abandonada, incluindo seus custos. E, junto, planos detalhados e datas marcadas para as compensações e recuperações. Para a aprovação, seria avaliado o pacote como um todo.

Mas nada disso dará certo sem que os contratos sejam pétreos, garantindo as compensações futuras. Que advogados criativos inventem um marco legal que garanta tais ressarcimentos e um futuro feliz para a cava. Por exemplo, os detentores da primeira licença de lavra seriam responsáveis pela recuperação, quaisquer que sejam os proprietários futuros. Quem sabe criar um fundo, sob custódia, como condição para minerar? Nele estariam os recursos para a reconversão da mina. Ganha-se dos dois lados. Teríamos o dinheiro do minério irrigando a economia e, mais adiante, um lindo parque. Não seria esse um papel nobre para a Agência Nacional de Mineração?

*

M.A., PH.D., É PESQUISADOR EM EDUCAÇÃO