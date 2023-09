Era o início dos anos 50. Num grotão das Minas Gerais, a cada ano, uma siderúrgica contratava um bando de jovens de 14 anos. Cada um iria aprender o seu futuro ofício, guiado por um oficial experiente. Em três manhãs por semana, tinham aulas de aritmética, português (incluindo caligrafia) e desenho geométrico.

Pensemos hoje, por exemplo, nas universidades corporativas da General Electric ou da Petrobras. São gigantescas, com orçamentos espantosos e uma estonteante gama de atividades.

De um lado, o modesto programa da siderúrgica. Do outro, vemos bichos de espécies bem diferentes. E que diferença!

Errado! É o mesmo bicho, com a mesma lógica. Diferem por responder em momentos diferentes e a demandas diferentes. Todos estão lá para suprir as qualificações que as empresas não encontram no mercado ou não acham vantajoso contratar fora. Decidem livremente o que querem fazer. São iniciativas delas próprias e financiadas por elas. Podem usar a pedagogia que lhes dê na telha. Não dependem de governo e passam ao largo das labirínticas regras legais do ensino.

Grande ou pequena, a sua alma, seu DNA, a sua vocação é sempre a mesma: quando a firma não encontra no mercado o perfil de que necessita, forma ela mesma. Para a siderúrgica, encontrava no ginásio local seus escriturários. Mas como poderia encontrar fundidores ou modeladores na cidade? A Petrobras pode achar no mercado soldadores de janelas basculantes, mas não de oleodutos. Sendo assim, abster-se de treinar não é uma opção.

Com o passar do tempo, esforços singelos ou desencontrados vão se estruturando e adensando. E, obviamente, empresas maiores e de mais forte base tecnológica têm necessidades cada vez mais extensas de perfis não encontradiços nos mercados. Torna-se mais amplo o leque de atividades e de modelos de ensino oferecidos. Com o amadurecimento da economia, cada vez mais há no mercado alguém com formação inicial próxima da requerida. Mas tende a ser incompleta ou insuficiente, gerando a necessidade de formação adicional, para as especificidades da posição. E novos processos exigem retreinamento. Não apenas se ensinam destrezas, mas gestão, bem como a cultura organizacional e os valores idiossincráticos da empresa. O conjunto de tudo o que se faz é abrigado nos chamados Centros de Treinamento ou nome parecido.

Não tendo as peias legais de outras instituições de ensino, podem experimentar livremente. Daí o seu pioneirismo em educação a distância (EAD), em uso de computador e todo o leque das novas tecnologias de ensino. E sobrevive até a tradição do mestre-aprendiz, mas com outro nome: mentoring. Com sua cultura empresarial, são também mais abertas a serem avaliadas.

Neste espantoso espraiamento das suas atividades, há uma direção crítica. Porém, mais delicada. A empresa oferece cursos para operar empilhadeiras, sem problemas. Mas os seus gerentes e diretores também precisam ser reciclados nesta ou naquela nova atividade ou técnica que apareceu. Contudo, poderiam torcer o nariz diante da ideia de voltar aos bancos escolares de algo com um nome tão cabisbaixo.

Vasculhando as possibilidades, logo aparece um título fulgurante. Desde o fim da Idade Média, está associado a alto status. Hoje, é uma instituição que, em vez de gerentes, é administrada por alguém intitulado “magnífico reitor”. Nada melhor do que a palavra universidade para sungar o status de um modesto centro de treinamento. E assim vem sendo feito por todas as partes. Uma operação linguística faz a mágica. A universidade corporativa não é e não poderia ser uma verdadeira universidade, mas quem se importa?

Com tal nome, até o presidente da empresa se digna a fazer cursos. Abertos os portões para o Olimpo gerencial, agora vêm todos.

Sempre se oferecerão cursos como Metrologia para funcionários da manutenção. Mas, aos poucos, começa a se delinear um papel adicional para elas, pois há um outro cenário mais estratégico. Que valores e cultura organizacional deve reforçar? Para onde irá a empresa? Como lidar com ESG? Que novas tecnologias usará? Como entrar em novos mercados? Tudo isso e muito mais precisa plasmar-se em orientações para os funcionários. E o papel de materializar essas diretrizes recai sobre os programas da sua universidade corporativa. Nessas linhas, muito se espera delas.

Neste ponto jaz a sua maior vulnerabilidade. Se não tiver um diálogo direto, permanente e brutalmente franco com os principais executivos, como saberá que rumo tomar? Como captará os desígnios de quem verdadeiramente manda? O problema é que, sendo ligadas aos departamentos de Recursos Humanos, pode faltar a elas esse acesso imediato às cúpulas. Isso ocorre em casos e pode comprometer a sua eficácia. E, obviamente, os erros são mais graves.

Para os leitores interessados nos múltiplos e novos aspectos das universidades corporativas foi lançado pela Qualitymark o livro Educação Corporativa no cenário pós-pandemia, organizado pela professora Marisa Eboli. Como inclui um artigo meu, não me sinto à vontade para comentar a obra. Apenas sublinho a descrição de dez universidades corporativas, permitindo captar a pujança do seu desenvolvimento no Brasil.

