Na educação, uma nova compreensão da política

Se você está desanimado com o Brasil – se considera que, nos primeiros seis meses do governo Lula 3, houve erros de mais e acertos de menos –, tenho uma sugestão. Assista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, de 12 de junho, com o ministro da Educação, Camilo Santana. A entrevista está disponível no YouTube.

Além da sugestão, faço uma provocação. Se você considera que a educação é uma prioridade nacional e que as políticas públicas devem basear-se em evidências, será muito difícil que não se entusiasme com a entrevista, convicto de que há razões para a esperança. Um pequeno spoiler: existe uma abissal diferença entre a compreensão do atual Ministério da Educação e a que se viu entre 2019 e 2022.

Na política, os outros – parentes, amigos, colegas de trabalho ou mesmo pessoas distantes de nós – estão sempre tentando nos convencer de algo, o que pode ser muito cansativo. Por isso minha sugestão de assistir à entrevista de Camilo Santana. Ninguém tentará convencê-lo de nada. Você poderá tirar suas conclusões com toda a paz, sem nenhuma pressão. E poderá vislumbrar – outro spoiler – um país com que talvez você muitas vezes tenha sonhado e que também, muitas outras vezes, tenha depois pensado que era impossível, que era uma ilusão.

Adianto que você não verá notícias espetaculares, daquelas que a gente encontra em propaganda eleitoral. Até porque essas coisas não geram nenhum entusiasmo, menos ainda esperança. Assistindo ao Roda Viva de 12 de junho, você terá ocasião de relembrar muitos e sérios problemas educacionais do País. As perguntas são difíceis.

Um parênteses. Os jornalistas da área de educação são especialmente bem preparados. Fazem perguntas muito boas, com conhecimento de causa. Se você é saudosista de outros tempos, o programa poderá ser também ocasião de um novo olhar sobre o jornalismo contemporâneo, atividade imprescindível para a construção e a manutenção das liberdades e da democracia.

Volto às perguntas. Elas são difíceis. E, por óbvio, você não concordará com todas as respostas do ministro da Educação. Não é questão de concordância. Seria ingenuidade minha sugerir que assista ao programa presumindo que você terá uniformidade de opinião com Camilo Santana. O ponto é outro. O que me parece merecer nossa atenção – e, por isso, a sugestão deste artigo – não são tanto as soluções concretas apresentadas pelo ministro, mas o lugar de partida de suas respostas. Destaco quatro aspectos.

Em primeiro lugar, há uma atitude de seriedade. Temos um ministro da Educação sério. Talvez seja isso o que, no fundo, mais sentimos falta quando falamos de gestão dos assuntos públicos. Não é tanto a orientação específica, mas que a coisa pública seja conduzida por gente séria. Alguém pode pensar que falo de algo abstrato ou muito relativo. Ouso discordar. Sabemos bem o que significa ser uma pessoa séria, responsável.

O segundo aspecto, importante em todas as áreas, parece-me fundamental na educação. O ministro da Educação não fala de teorias ou de ideias formuladas dentro de quatro paredes. Fala a partir de sua experiência, de coisas testadas. As teorias e as ideias são importantíssimas, mas a educação em sala de aula não é filosofia da educação. Educação é um fazer prático. Trata-se de proporcionar formação e aprendizado aos alunos. Chefiar o Ministério da Educação é administrar políticas públicas, não é promover guerra cultural.

Além de garantir os pés no chão, com um diagnóstico realista dos problemas, o lugar da experiência assegura o necessário contraponto – saber, por vivência própria, que a educação pública não é terra arrasada. Muita coisa boa foi feita. Avanços importantes foram obtidos nas últimas décadas.

O terceiro é um aspecto raro nos dias de hoje. O ministro da Educação entendeu o que é o princípio federativo. Sabe conjugar o respeito aos âmbitos estadual e municipal com a responsabilidade da União, em sua tarefa de coordenação. Não se constrói nada sustentável na educação sem preservar e fortalecer o princípio federativo. Melhorar a educação não será fruto de voluntarismo nem trabalho de um único governante. É desafio de todo o País – da sociedade e do governo, em suas várias esferas. Dialogar com os Estados e municípios não é uma opção, mas trilha obrigatória para cuidar do curto, médio e longo prazos.

Por último, destaco sua compreensão da política. Engenheiro agrônomo, Camilo Santana cita muitos dados. Ao mesmo tempo, demonstra saber que políticas públicas exigem um sofisticado, prudente e republicano equilíbrio entre as dimensões política e técnica. Nenhuma sobrevive sem a outra.

Meu elogio ao ministro da Educação não é incondicional, tampouco alçá-lo a um patamar sobre-humano, a dispensar acompanhamento, cobrança e eventuais críticas. Seu trabalho está começando. Mais do que a uma pessoa, minha homenagem aqui dirige-se a um modo de cuidar do público, a uma visão da coisa pública. A política recomenda sempre uma boa dose de ceticismo, mas não tenho como não ficar feliz ao ver que temos um ministro da Educação.

*

ADVOGADO