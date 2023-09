Compromisso com a memória

A memória do complexo situado no número 921 da Rua Tutoia, na Vila Mariana, zona sul da capital paulista, não pertence ao governo de São Paulo nem ao Exército. A rigor, não pertence nem sequer às cerca de 7 mil pessoas que para lá foram levadas à força e submetidas a toda sorte de suplícios, dezenas delas até a morte. A memória do lugar onde durante quase 14 anos funcionou o terrível DOI-Codi do então 2.º Exército, entre 1969 e 1982, é patrimônio da sociedade brasileira e como tal deve ser preservado pelo Estado.

É lamentável que as antigas instalações do DOI-Codi em São Paulo, um centro de violações ininterruptas dos direitos humanos durante a fase mais brutal da repressão aos opositores da ditadura militar, até hoje não tenham sido convertidas em memorial. Em 2021, o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública a fim de reparar esse erro, mas ainda não houve acordo entre o parquet e o governo estadual, responsável pelo imóvel. O imbróglio segue na Justiça e, no que depender do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), pouco ou nada avançará.

O governo estadual, por meio da Secretaria da Cultura, é contra a criação do memorial do DOI-Codi. Os argumentos da secretária Marilia Marton para se opor ao projeto são tão pueris que é inevitável a inferência de que se está diante de uma oposição de viés político-ideológico. Ao jornal Valor, a sra. Marton reduziu a construção do memorial – de evidente interesse público – a questões orçamentárias, logísticas e até turísticas, como se um espaço dessa natureza se prestasse a outra coisa senão à preservação da memória de um dos momentos mais dramáticos da história brasileira, do qual geração após geração há de lembrar para que os horrores de um passado ainda nem tão distante jamais sejam esquecidos.

A posição do governo estadual não chega a ser surpreendente, haja vista que Tarcísio em pessoa não viu problema algum em homenagear o infame coronel Erasmo Dias, símbolo da linha-dura da ditadura militar no Estado, sancionando uma lei de iniciativa da Alesp que batiza com o nome desse militar um viaduto em Paraguaçu Paulista. Tudo indica, portanto, que se trata de mais um aceno a Jair Bolsonaro, admirador declarado do mais cruel dos chefes do DOI-Codi, o coronel Brilhante Ustra, e à base bolsonarista que ajudou a eleger Tarcísio.

A coragem para enfrentar temas sensíveis para a sociedade, malgrado as divergências que possa haver entre os cidadãos, é atributo que costuma transformar governantes em estadistas. Estes, por sua vez, são os que têm a capacidade de identificar, entre a miríade de conflitos próprios de qualquer sociedade livre e vibrante, quais valores comuns devem ser preservados para as gerações futuras – entre os quais, não há dúvida, está a defesa inarredável dos direitos humanos.

Obstar a criação de um memorial no exato local onde a própria condição humana foi negada a muitos brasileiros não passa de uma tentativa canhestra de apagar o registro de um passado que jamais deve ser esquecido.