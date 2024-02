Consenso sobre o Estado palestino

O consenso de chanceleres do G-20 sobre o estabelecimento de um Estado palestino, durante o recente encontro no Rio de Janeiro, deu mais um sinal de que esse antigo projeto pode afinal sair do papel. A rara unanimidade entre potências ocidentais e países emergentes sobre o tema abre a perspectiva de que essa iniciativa avance ainda neste ano, o que impõe a Israel a escolha entre participar do processo e influenciá-lo conforme seus interesses ou manter-se intransigente e se isolar ainda mais.

Sensatez, entretanto, é o que não se tem visto por parte de Israel. Malgrado a incontestável legitimidade de sua reação militar contra o Hamas depois das atrocidades cometidas pelos terroristas palestinos contra centenas de civis israelenses, em outubro passado, a operação em Gaza tem cobrado preço alto demais em vidas inocentes e, pior, praticamente inviabiliza a vida normal ali depois que a guerra acabar. Para piorar, os sequestrados pelo Hamas continuam reféns, e o grupo terrorista ainda demonstra algum vigor. Ou seja, os grandes objetivos de Israel ainda não foram cumpridos.

É nesse cenário que o governo israelense tem sido pressionado a negociar, inclusive pelo seu maior aliado, os Estados Unidos, como ficou claro na reunião técnica do G-20. “É um consenso entre todos nós, porque eu não ouvi ninguém dizer nada contra a solução de dois Estados. Então vamos tornar público”, disse o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, manifestou seu apoio à criação do Estado palestino na reunião e também na conversa que teve com o presidente Lula da Silva.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, vinha evitando falar no pós-guerra, com receio de perder o apoio de seus aliados mais extremistas, que desejam a reocupação de Gaza, mas aparentemente a pressão internacional o obrigou a tocar no assunto. Ele afinal apresentou um plano intitulado “O Dia Seguinte ao Hamas”, em que estabelece suas prioridades na administração de Gaza depois da guerra. O território seria gerenciado por “autoridades locais” sem vinculação “com países ou grupos que apoiam o terrorismo”, mas o Exército israelense teria carta branca para agir na região para evitar a volta do terrorismo. Ademais, o plano estabelece uma faixa de segurança em Gaza, na fronteira com Israel, que será mantida “enquanto houver necessidade de segurança”.

Os EUA já se manifestaram contrários a qualquer redução do território de Gaza, mas é evidente que Israel não negociará nada enquanto não tiver garantias de segurança críveis. Sua intenção de obliterar o Hamas está em linha com esse imperativo, que não pode ser ignorado, sob pena de inviabilizar qualquer diálogo. Por outro lado, a segurança de Israel só será garantida se, do outro lado da fronteira, houver um Estado palestino funcional, viável e democrático – única forma de neutralizar os palestinos radicais que defendem a destruição de Israel e dos judeus.