Consequências do atraso do Censo

O atraso no cálculo da fatia que cada um dos quase 5.600 municípios brasileiros terá do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), principal fonte de receitas para boa parte deles, é, no momento, a consequência mais visível da impossibilidade de conclusão do Censo Demográfico ainda em 2022.

O atraso do Censo, que deveria ter sido realizado em 2020, retrata não apenas o modo irresponsável com que o governo Bolsonaro tratou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que, apesar do histórico de seus trabalhos e da importância de seu acervo, chegou a ser chamado de burocrático e incompetente quando aferiu dados que desagradaram aos ocupantes do poder. É, na essência, o retrato do próprio governo prestes a terminar, que se mostrou incapaz de reconhecer a relevância das informações geradas pelo IBGE e por outras instituições oficiais de pesquisa e de conduzir outras políticas públicas de maneira consistente.

A pandemia de covid-19 impediu a realização do Censo em 2020, como deveria ter sido, pois esse levantamento é realizado a cada 10 anos (o anterior é de 2010). Dificuldades na gestão orçamentária que marcaram a administração de Bolsonaro não permitiram que o trabalho fosse realizado em 2021. Mesmo no início de 2022 persistiam dúvidas se haveria, de fato, recursos para que, afinal, o Brasil conhecesse com precisão o tamanho de sua população e sua distribuição pelo território nacional.

O IBGE preparou-se para realizar o Censo de acordo com os limites impostos pelas restrições orçamentárias, programando o prazo de três meses para a conclusão dos trabalhos de campo. Iniciados em agosto, esses trabalhos já deveriam estar encerrados. Mas dificuldades na contratação de recenseadores em número suficiente num período em que o mercado de trabalho mostrava uma melhora surpreendentemente intensa em algumas regiões retardaram a pesquisa. Além disso, houve problemas no pagamento dos recenseadores, por atraso na liberação das verbas destinadas a essa finalidade, que resultou em paralisação parcial dos trabalhos. Assim, o Censo só deverá ser concluído em 2023.

São problemas conjunturais que se somam aos criados pelo modo como, desde seu início em 2019, o governo Bolsonaro administra os recursos orçamentários, privilegiando setores de seu interesse político e ideológico e ignorando ou desprezando as dificuldades enfrentadas por outras unidades ou órgãos públicos, como as universidades e os centros de pesquisa, como o IBGE.

A instituição tem prazo até 26 de dezembro para entregar ao Tribunal de Contas da União (TCU) a população de cada município brasileiro, pois é com base nessa informação que o órgão de contas calcula o porcentual do FPM a que cada prefeitura terá direito quando esses recursos forem distribuídos pela União.

Informações demográficas precisas são indispensáveis também para o planejamento de outras ações de um governo preocupado com as reais necessidades da população, bem como para os planos de expansão e investimentos de empresas privadas.