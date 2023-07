Constrói-se um consenso sobre a reforma

O ex-presidente Jair Bolsonaro convocou a bancada de 99 deputados do PL a votar contra a reforma tributária. Intitulada Reforma Tributária: um verdadeiro soco no estômago dos mais pobres, a nota oficial assinada por Bolsonaro não pede ajustes ou faz sugestões para a melhoria do texto final que será submetido a votação na Câmara. Ao contrário: ele simplesmente prega a rejeição total da “reforma do PT”.

No sentido oposto, um grupo de mais de 60 economistas e empresários de diversas posições políticas e ideológicas divulgou um comunicado em defesa da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC). “Reconhecemos que não existe reforma ideal. No entanto, temos confiança de que a reforma tributária, se aprovada, terá um efeito muito positivo sobre a produtividade e o crescimento do País, além de reduzir nossas desigualdades sociais e regionais”, diz o manifesto.

O tom da nota de Bolsonaro condiz com sua trajetória política. Desde os tempos em que era um deputado inexpressivo até chegar à Presidência da República, Bolsonaro tumultua o debate de temas relevantíssimos sem agregar nada de útil às discussões. Derrotado na eleição e agora inelegível, ele tenta se firmar como líder da oposição ao governo Lula. Felizmente, parte da bancada do PL, inclusive o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, prefere liberar os parlamentares para votarem como preferirem em vez de assumir uma atitude deletéria que em nada contribui para o País.

O posicionamento dos economistas e empresários, por outro lado, mostra uma compreensão do momento político que o País vive. Entre os que assinaram o manifesto estão Armínio Fraga, Maílson da Nóbrega, Henrique Meirelles, Guido Mantega, Samuel Pessoa, Affonso Celso Pastore, Edmar Bacha e Jorge Gerdau, entre outros – pessoas que nada têm em comum, a não ser a consciência de que a reforma é urgente e necessária para modernizar a economia brasileira.

É mais do que sabido que o sistema tributário atual está por trás de muitas das distorções da nossa economia. Por outro lado, é muito raro haver uma convergência entre o Legislativo e o Executivo, algo que há hoje em torno da proposta. Ao longo dos anos, foram criadas tantas situações e regimes especiais que as exceções à norma geral se tornaram a regra. É consenso que esse modelo se esgotou.

O claudicante desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) nos últimos 30 anos é o resultado de um sistema tributário confuso, injusto e regressivo, que reforça subsídios e privilégios para segmentos específicos em detrimento da produtividade, da competitividade, da inovação e do crescimento da economia como um todo. É mais do que hora de revê-lo.

O modelo do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), base da reforma tributária que tramita na Câmara, é adotado por 174 países em todo o mundo. Ao unificar tributos federais, estaduais e municipais em um IVA dual, a reforma vai não apenas simplificar o sistema e impedir a cumulatividade e a cobrança de imposto sobre imposto, mas garantir que a sociedade saiba efetivamente o quanto paga em tributos.

Isso não significa que haja apoio cego e integral ao texto da reforma. Democraticamente, muitos setores e governadores têm manifestado divergências a alguns de seus princípios. Mas os debates dos últimos dias têm sido muito profícuos para esclarecer e dirimir receios sobre a reforma. O relator da proposta, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), tem manifestado a disposição de ajustar o parecer que irá a votação, e a oposição ferrenha ao texto manifestada por Bolsonaro tem se mostrado cada vez mais isolada e minoritária.

Ao que tudo indica, as discussões têm avançado rumo ao consenso possível. É muito bom que seja assim. Como já defendemos neste espaço, o País está diante de uma oportunidade ímpar para finalmente aprovar a reforma tributária, talvez a melhor dos últimos 35 anos. A proposta que vier a ser aprovada ainda dependerá de muitos projetos de lei complementar. Ela não resultará em um sistema perfeito, mas sem dúvida alguma será melhor que o manicômio tributário que temos hoje. É chegada a hora de o País dar esse importante passo.