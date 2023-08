Crianças como protagonistas

Recentemente, o Congresso aprovou a Lei n.º 14.617/2023, que torna agosto o Mês da Primeira Infância no Brasil. O objetivo da lei, sancionada pelo presidente Lula da Silva no dia 10 passado, é nobilíssimo: criar um marco no calendário nacional para chamar a atenção para a importância dos cuidados multidisciplinares que devem ser dispensados às crianças entre zero e 6 anos.

Em que pese o inequívoco acerto dos Poderes Executivo e Legislativo em lançar luz sobre a questão, o zelo com a primeira infância, para que frutifique, deve extrapolar o campo simbólico. Este jornal, não é de hoje, clama por ações mais bem planejadas e implementadas no sentido de dar a devida atenção às crianças, que historicamente têm sido relegadas às últimas posições no rol de prioridades do País.

É desumano que as crianças, em particular as mais vulneráveis social e economicamente, sigam sendo desrespeitadas por um Estado negligente, como se não fossem titulares de direitos assegurados pelas leis e pela Constituição. Seus interesses têm sido olimpicamente ignorados, ano após ano, década após década, apenas porque essas crianças não votam. Quando é que governo e sociedade vão acordar para o fato incontestável de que o desenvolvimento individual durante a primeira infância é o principal – se não o único – caminho para o progresso do País?

Graças aos avanços científicos, é sabido que os primeiros anos de vida são cruciais para a evolução cognitiva, emocional e social de uma criança. Investimentos nessa fase da vida, sobretudo em saúde e educação, resultam em benefícios significativos a longo prazo – e não apenas para as crianças e suas famílias, como também para o País. “Se não resolvermos o problema da primeira infância, não conseguiremos solucionar outros”, disse ao jornal Valor o economista Naercio Menezes, há anos dedicado à pesquisa na área de educação.

De fato, não faltam estudos que comprovam a relação direta entre a atenção que os países dão às suas crianças na primeira infância e seu grau de desenvolvimento econômico e social. Ou seja, além de ser uma obrigação moral para qualquer país decente, cuidar da saúde física e emocional das crianças, além, é óbvio, de garantir a todas elas o acesso à educação básica de qualidade, pode se revelar um investimento extremamente recompensador. Como lembrou Menezes, citando os estudos conduzidos pelo economista James Heckman, estima-se que cada dólar que um país investe na primeira infância pode representar um ganho de até US$ 7 no futuro.

A compreensão do impacto financeiro do investimento na primeira infância é muito importante, não resta dúvida. Mas o Brasil precisa dar um passo anterior: pensar na adoção de políticas públicas em áreas-chave para o desenvolvimento das crianças que sejam reconhecidamente bem-sucedidas. Já defendemos nesta página que o País estabeleça um plano de ação bem estruturado voltado à educação básica, tratando-o como prioridade nacional (ver editorial Não há saída fora da educação pública, 2/6/2023). O País não carece de recursos nem de profissionais ou bons projetos para o desenvolvimento da primeira infância. O diagnóstico está feito. Falta ação concreta e mensurável.

Além de seus evidentes impactos no desenvolvimento individual das crianças, projetos voltados à primeira infância têm profundos reflexos macroeconômicos. Afinal, crianças bem cuidadas e educadas tendem a se tornar adultos mais produtivos. Esse investimento, portanto, é fundamental para reduzir um estado de desigualdade obscena que, a um só tempo, marca a trajetória de formação desta Nação e obnubila olhares mais otimistas sobre o futuro. Outro ponto a ser considerado é que dar atenção à primeira infância é também, e sobretudo, dar apoio às famílias em que elas crescem.

Anualmente, nascem cerca de 2,6 milhões de brasileiros. Cada nascimento representa bem mais que o início de uma vida. A chegada desses pequenos novos cidadãos renova a esperança por um Brasil mais próspero, justo e seguro. Transformar crianças vulneráveis em adultos dignos, felizes e independentes é construir uma sociedade cada vez mais fraterna.