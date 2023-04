Crime a preço de ocasião

É evidentemente correta a decisão do governo federal de agir para impedir que sites estrangeiros, sobretudo asiáticos, se aproveitem fraudulentamente da isenção de imposto em transações entre pessoas físicas no valor de até US$ 50 para vender produtos a brasileiros por preços muito abaixo dos de mercado. Não é tão difícil de entender: além de crime tributário, a fraude fere as regras concorrenciais ao dar vantagem indevida a certas empresas em prejuízo das outras. Logo, ao governo não cabia outra coisa a fazer a não ser agir para impedir a continuidade desse descaminho.

No entanto, essa decisão aparentemente banal causou espantosa confusão, em especial em razão da incapacidade do governo de explicar suas motivações ao distinto público. Essa inabilidade é especialmente problemática quando a decisão, como é nesse caso, pode ser vista como prejudicial por milhões de consumidores, muitos deles de baixa renda. Logo, cabia ao governo demonstrar que nesse caso a venda de produtos por preços muito baixos, como fazem esses sites, não é um milagre nem estratégia legítima de negócios, mas fruto de manobras criminosas, e que o Estado brasileiro não poderia ficar inerte, pois é sua obrigação cobrar os impostos devidos por todos, sem exceção.

Não parecia ser uma tarefa muito complicada, mas o governo, em vez de explicar o óbvio, de maneira didática, conseguiu caracterizar essa ação trivial como sendo parte de seu esforço de arrecadação para melhorar as contas públicas. O Ministério da Fazenda chegou a divulgar que as novas regras de tributação resultariam em um acréscimo de até R$ 8 bilhões anuais na receita. Ora, ao fazê-lo, deu a entender que isenções tributárias supostamente benéficas para consumidores de baixa renda seriam suspensas com o único propósito de satisfazer necessidades fiscais do governo. Não demorou para que acusassem o governo petista de trair seus eleitores mais pobres.

Há muitos casos em que o governo petista trai seus eleitores mais pobres, sobretudo quando sua tradicional irresponsabilidade no trato do dinheiro público resulta em inflação e desemprego, mas certamente este não é um deles. Aqui, trata-se de impedir que empresas estrangeiras explorem criminosamente uma isenção fiscal para lucrar, deixando de pagar impostos, prejudicando a indústria nacional e criando empregos no exterior em detrimento dos trabalhadores brasileiros.

O esquema é simples. Sites estrangeiros fracionam suas vendas para consumidores brasileiros para que nenhuma dessas frações ultrapasse US$ 50, que é o teto da isenção. Como a isenção só vale para transações entre pessoas físicas, esses sites fraudam a documentação para que o remetente de cada fração da venda seja reconhecido como pessoa física, obviamente fictícia.

Dado o imenso volume de vendas nessas condições, a Receita Federal tem grandes dificuldades em realizar uma fiscalização adequada. Por esse motivo, a suspensão da isenção parece ser a solução mais sensata, nada tendo a ver com eventuais prejuízos políticos para o governo petista. Estes ficam na conta da comunicação capenga.