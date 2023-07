Deflação abaixo do esperado

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou deflação de 0,08% em junho passado. Tratou-se da menor variação para o mês desde 2017, segundo o IBGE. Divulgado no último dia 11, o indicador trouxe mais substância às projeções sobre o possível início da flexibilização da taxa básica de juros, a Selic, em agosto. O resultado, grosso modo, mostrou-se positivo. Mas, a bem da verdade, a deflação foi menos robusta do que a esperada pelo mercado.

Esse desapontamento repercute na estimativa para a inflação de janeiro a dezembro de 2023. No meio desse caminho, o IPCA dos 12 meses encerrados em junho fechou em 3,16% e enquadrou-se no centro da meta de inflação, de 3,50%. Porém, ficou 0,02 ponto porcentual abaixo da média das projeções de mercado, o que fará diferença. Como a expectativa é de avanço do IPCA a partir de agosto, o indicador anual pode até roçar o teto da meta inflacionária, de 4,75%. Mas dificilmente se aproximará de seu centro.

Cálculos como esse e outros bem mais complexos serão discutidos pelos diretores do Banco Central na reunião de 1.º e 2 de agosto, quando decidirão o rumo da Selic. A deflação de junho pode contribuir para a redução de 0,25 ponto porcentual na atual taxa básica de juros, de 13,75% ao ano. Mas não seria suficiente, segundo análises de grandes bancos privados, para um corte mais incisivo. Como a cautela deve nortear a avaliação do Copom, poder-se-á comemorar se a Selic cair para 13,50% ao ano em agosto.

A deflação morna de junho deveu-se à queda menor do que a esperada no núcleo da inflação de serviços. Os dados do mês refletiram ainda dois fatores artificiais. O primeiro foi o programa federal de redução de preços de carros populares, que provocou recuo de 2,76% nos preços de veículos novos no mês. O segundo fator foi o efeito da redução da alíquota de PIS/Cofins sobre os preços da gasolina e do etanol. A medida, que vigorou até 26 de junho, puxou os preços desses combustíveis para baixo em 1,85% no mês.

Ao consumidor, a deflação de junho não poderia ter sido mais bem-vinda, depois de nove meses seguidos de avanço nos preços. Houve retração de preços em 4 dos 9 grupos de bens e serviços analisados e em 11 das 16 regiões metropolitanas incluídas na pesquisa do IBGE. A deflação foi puxada especialmente pelo recuo de preços nos setores de alimentos e bebidas e transportes, que pesam nos orçamentos familiares.

Diante da resiliência da inflação nas maiores economias globais, a tendência de o IPCA convergir pelo menos para o teto da meta fixada para este ano é boa notícia. O resultado favorável nos 12 meses encerrados em junho deve ser atribuído ao fato de o Banco Central ter resistido a apelos e gritarias políticas e mantido o trilho da gestão técnica da política monetária. Não se espera que a autoridade monetária mude essa diretriz, mas que o governo faça sua parte na área fiscal. Não há mágica.