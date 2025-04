Opinião | Putin: eurasiano e antiocidental

Qual seria o limite de Putin, uma vez estabelecido um cessar-fogo, patrocinado pelos EUA? Contentar-se-ia ele com a conquista de 20% do território ucraniano ou com o compromisso de que esse país não ingressaria na Otan?

Considerando a história russa, os comprometimentos de Putin e a ideologia eurasiana à qual adere, a resposta talvez fosse: acordos diplomáticos, por si sós, não limitam um país que se baseia numa concepção de mundo, e europeia em particular, expansionista. Uma conquista territorial, por mais importante que seja, não é suficiente, embora uma contenção possa surgir do fato de que a força militar russa se mostrou incapaz de uma vitória total – conquistando toda a Ucrânia, como era o seu projeto geopolítico. A sua aparência e narrativa não corresponderam à sua atuação no campo de batalha.

A Grande Nação Russa teria pretensões hegemônicas não apenas sobre a Ucrânia, mas também sobre os Países Bálticos e a Polônia, um tal projeto se escalonando no tempo, via preparação meticulosa, sobretudo na indústria de Defesa e no aprimoramento de suas Forças Armadas, aprendendo com seus erros recentes. A instabilidade e a insegurança se instalariam no longo prazo. No caso da Polônia, note-se, a contenção não seria diplomática, mas militar, visto que esse país, em 2024, gastou 4,2% de seu PIB em suas Forças Armadas e em seu rearmamento, já tendo alcançado em 2025 4,9%, o maior da Europa.

Putin oscilou, durante sua carreira política no Kremlin, entre o polo ocidental e o que se denomina eurasiano, tendo sido, num determinado momento, pró-ocidental, aproximando-se de Tony Blair e George W. Bush. Depois, tornou-se um defensor dos valores russos, da Igreja Ortodoxa e da Grande Rússia, que deveria ser resgatada, após o colapso – para ele uma “catástrofe geopolítica” – da União Soviética, quando teria perdido vários países, entre os quais a Ucrânia e os Países Bálticos. Um império colapsou, o outro teria, agora, de ser recriado, e por ele.

Em 2003, durante uma viagem à Escócia, chegou a declarar que a “Rússia é parte da Europa”. Em 2008, declarou a Bush que “a Ucrânia não é sequer um país”, por ela fazer parte da Rússia, em todo caso a Crimeia e as regiões do Leste. No mesmo ano, já estava totalmente convertido à doutrina eurasiana, eslavofista. Numa reunião com o então vice-presidente Joe Biden, teria dito: “Não somente ilusões (...) nós não somos como vocês. Só parecemos com vocês. Mas somos muito diferentes. Os russos e os norte-americanos só se parecem fisicamente, mas nossos valores são muito diferentes”.

Alexander Dugin, seu ideólogo, elaborou essa concepção. Segundo ele, a Rússia não é apenas um país, mas uma nação, leia-se uma civilização, com alma própria, em tudo distinta da ocidental. Sua filosofia seria conservadora, no sentido de conservação de seus valores, enraizados em seu povo (narod), portador, por sua vez, de um ser próprio, o do camponês russo, em tudo distinto da concepção ocidental do povo, baseada nos direitos universais do cidadão. O homem não é indivíduo livre, mas membro de uma comunidade à qual presta obediência. O conceito de conservadorismo, assim entendido, inclui em sua significação a noção de algo grandioso, de valores próprios que se alçariam a seu Zenith por meio da noção do homo maximus, tendo como resultado a noção de Império. Império vem a significar uma unidade territorial, um Estado em expansão, conduzido por um grande homem, capaz de encarnar esses valores máximos, levando-os para além de suas fronteiras. E, mais ainda, para seus territórios vizinhos como a Ucrânia, considerado um país artificial, ou os Países Bálticos, o que equivale a dizer que deveriam ser incorporados à Grande Rússia. Logo, Império não é somente uma entidade política, mas “religiosa”, imbuída de uma missão civilizatória. “Conservadores são raramente pacifistas”, escreve ele. Eles estão voltados para a guerra, não somente por uma necessidade geopolítica, mas religiosa. Trata-se de uma expansão ideologicamente fundada, uma espécie de necessidade da alma russa, dos valores de seu narod, corretamente interpretados por sua liderança política. Um povo que não se engaja numa guerra é um povo que decai, podendo vir a perder a sua alma. Um povo carente de alma nem mereceria existir. Em seu antiocidentalismo, Dugin propõe uma guerra sem quartel contra o universalismo ocidental, sua noção de direitos, seu conceito de autodeterminação dos povos e os seus representantes políticos. Seu alvo são os liberais identificados aos inimigos. Comunistas e não comunistas antiocidentais se unem contra o inimigo comum, Putin e Dugin colocando-se em linha de continuidade com a União Soviética, em sua cruzada antidemocrática. Nesta sua cruzada, seus companheiros de luta seriam Irã, Venezuela, Síria (naquele então sob o jugo da família Assad), Nicarágua, Coreia do Norte e Bielorrússia e, de maneira mais cautelosa, a China.

Eis o mundo reconfigurado na perspectiva russa!