Opinião | Trump e a reconfiguração do mundo

Não temos ainda nem dois meses de governo Trump e as transformações geopolíticas por ele provocadas estão reconfigurando o mundo. Não apenas simbolicamente quer mudar os mapas existentes, ao nomear o Golfo do México de Golfo da América, mas está tomando decisões que se demarcam claramente da ordem diplomática vigente até agora. As mudanças abruptas e o seu ritmo são frenéticos, deixando muitos atores estatais e a opinião pública mundial perplexos.

É, portanto, da máxima importância compreender esse novo fenômeno como se apresenta, tal como se analisa um fenômeno natural. Talvez ninguém goste de um furacão, sobretudo os que dele estão próximos. Nem por isso deixaremos de tentar compreender o que está acontecendo. Serve para a geopolítica um pequeno breviário de retórica, escrito por um dos primeiros-ministros de Luiz XIV, Cardeal de Mazarin. Segundo ele, o domínio das relações políticas é o da manipulação, do uso da mentira e do engano, da imprevisibilidade e da construção arbitrária de narrativas.

A grande dificuldade em lidar com o fenômeno Trump não reside apenas em suas características pessoais, de alguém acostumado com o jogo duro e a ausência de escrúpulos e, mesmo, de moralidade. Quem não quiser reconhecer esse fato, encontra-se desde logo fora dele, sofrendo assim dos seus prejuízos. Um exemplo eloquente é o do confronto Trump/Zelensky na encenação já célebre daquele encontro na Casa Branca. Para além desses dois indivíduos, em tudo díspares e antagônicos, defrontaram-se dois tipos de mindsets, dois tipos de paradigmas geopolíticos.

Para o presidente da Ucrânia, tratava-se de mostrar a invasão da Rússia, nomeando o Putin como “assassino”. A situação de seu país é a de um povo agredido que luta por sua existência, contando para isso com o apoio da Europa e boa parte da opinião pública ocidental. Colocou-se como defensor dos valores ocidentais, a sua vanguarda no campo de batalha. Para o presidente americano, sua preocupação não reside na defesa de valores liberais ocidentais, como os da democracia, mas na defesa dos interesses dos EUA. Se tais valores são fundamentais para os europeus, que arquem com os custos financeiros e militares da guerra. Em todo caso, os contribuintes americanos não teriam porque suportar indefinidamente os custos dessa guerra, sem perspectiva de paz, de vitória.

Os europeus, por sua vez, viviam em um berço esplêndido. Tornaram-se militarmente irrelevantes, somente nesse ano que passou pensaram em redefinir suas forças armadas respectivas. Estão totalmente defasados, dependentes do guarda- chuva americano militar e nuclear. Não possuem condições militares e financeiras para influir decisivamente no cenário ucraniano, embora tenham um medo, historicamente justificado, dos russos. Paradoxalmente, viviam defendendo um cessar-fogo na Faixa de Gaza, preservando o Hamas, apesar do massacre cometido em 7 de outubro, que decretou a forte reação israelense. Fizeram o mesmo em relação ao Hezbollah no Líbano. Estão provando agora do seu próprio veneno, não defendendo o cessar-fogo, algo que está sendo feito por Trump.