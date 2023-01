Desigualdade até na comida saudável

A América Latina e o Caribe, duas das regiões mais pobres do mundo, são os lugares em que a alimentação saudável tem o custo mais alto, informou a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). O gasto médio diário de uma dieta balanceada, capaz de atender adequadamente às necessidades calóricas e de nutrientes do organismo, foi estimado em US$ 3,89 (cerca de R$ 20) por pessoa na região − tendo como referência os preços praticados em 2020, no primeiro ano da pandemia de covid-19. A Ásia apresentou o segundo valor mais alto (US$ 3,72), enquanto a média global ficou em US$ 3,54.

É dramático que numa das regiões mais carentes e desiguais do mundo seus habitantes não tenham acesso barato à alimentação saudável. A bem da verdade, muitos desses habitantes, inclusive no Brasil, têm tido dificuldade em se alimentar de qualquer maneira, como mostram os levantamentos sobre insegurança alimentar nos últimos anos.

De acordo com o novo Panorama Regional de Segurança Alimentar e Nutricional, produzido pela FAO em parceria com outras agências da ONU, 40,6% dos habitantes da América Latina e do Caribe sofreram com graus moderados ou severos de insegurança alimentar em 2021. De novo, um índice acima da média global (29,3%).

Infelizmente, o custo mais elevado de dietas saudáveis representa um tremendo obstáculo para que a região consiga reverter os problemas decorrentes da má alimentação – a começar pela desnutrição, cujas consequências são devastadoras, causando óbitos e comprometendo o desenvolvimento físico e cognitivo de recém-nascidos e crianças. Garantir o acesso da população a alimentos diversificados também é indispensável para o enfrentamento de outros efeitos indesejáveis da má alimentação: o sobrepeso e a obesidade − algo que também afeta mais a América Latina e o Caribe do que o resto do mundo.

A FAO estimou que 131 milhões de latino-americanos e caribenhos não mantinham uma alimentação saudável em 2020 − um dado alarmante e anterior ao agravamento da crise alimentar decorrente da guerra na Ucrânia. O relatório também chama a atenção para outra triste realidade: a indisponibilidade de dietas saudáveis atinge “gravemente a nutrição e a saúde das populações mais vulneráveis, incluindo meninos, meninas e mulheres”. Uma lástima que se traduz em filas nos hospitais, pior rendimento escolar, menor qualidade de vida e produtividade mais baixa.

Há, no entanto, diferenças consideráveis na realidade de cada país e mesmo entre as sub-regiões. Em relação ao custo diário da alimentação saudável, o pior cenário foi detectado no Caribe, com US$ 4,23 por pessoa, ante US$ 3,61 na América do Sul. O Brasil, potência mundial na produção de alimentos, tem um dos custos mais baixos entre as nações do bloco, conforme o relatório: US$ 3,08.

Desigualdades criam distorções de todo tipo − e a América Latina e o Caribe, infelizmente, sofrem as consequências de muitas delas. Quando até o prato de comida é afetado, cruza-se uma linha inaceitável. É hora de agir, e cabe ao conjunto de países da região buscar soluções.