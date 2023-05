Desigualdade também na oferta de energia

Quase 1 milhão de pessoas que moram na Amazônia brasileira não têm acesso à energia elétrica. Quase 70% das novas usinas de energia liberadas para comercialização no ano passado foram de fontes renováveis, eólica e solar.

Esses dois informes mostram como é desigual o processo de mudança na matriz energética no País. É do interesse nacional que se avance nesse processo de transformação já que cresce continuamente a preocupação com as questões climáticas.

De um lado, o Brasil mostra que está liderando o processo de “limpeza” das fontes energéticas. De outro, fica evidente a dificuldade em se disponibilizar um dos serviços básicos para toda a população, em especial para os moradores da Região Amazônica, já atormentada por outros problemas seriíssimos, como o desmatamento, a mineração ilegal, a falta de atendimento médico e o aumento da criminalidade.

Levantamento do Instituto de Energia e Meio Ambiente (Iema), publicado neste início de maio, mostra que cerca de 220 mil residências, escolas e postos de saúde não contam com fornecimento público de eletricidade. Essas unidades estão desconectadas do Sistema Interligado Nacional, que distribui energia para a maior parte do País. O Pará é o Estado em que é maior o número de consumidores a serem atendidos.

Pelos registros oficiais, a energia elétrica pública chegou ao Brasil há 142 anos, com a instalação de iluminação em trecho da atual Praça da República, centro no Rio de Janeiro, numa iniciativa estimulada pelo imperador Pedro II, que pouco antes disso, em 1879, havia autorizado Thomas Edison, o inventor da lâmpada, a montar seus equipamentos por aqui. Quase um século e meio depois, o acesso à energia elétrica continua, como se vê, problemático.

O programa Mais Luz para a Amazônia, lançado em 2020 pelo governo Jair Bolsonaro, tinha como meta prover o acesso à eletricidade para exatas 219.221 unidades consumidoras até o ano passado. Foi um fracasso: só foram atingidos 5% desse objetivo até o fim de 2022. É certo que ampliar o fornecimento de energia não é fácil nem barato, mas o país dispõe de tecnologia de usinas eólicas e solares e é possível conseguir financiamento de entidades como o Banco Mundial para projetos dessa envergadura. O que parece ter faltado até recentemente foi empenho para execução dos planos para a Região Norte.

O outro lado da questão é bem mais brilhante. Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) referentes ao ano passado mostram que a participação das fontes renováveis na matriz elétrica é de 85%, e 60% correspondem à hidráulica; 8%, à biomassa; 11%, à eólica; e 2%, à energia vinda de painéis solares. Devem-se acrescentar a esses valores 5% da chamada geração distribuída, em que o próprio consumidor produz energia, basicamente proveniente de painéis solares instalados em sua própria propriedade, seja casa, fazenda ou empresa. Hoje a energia proveniente desses micro e pequenos geradores já é suficiente para abastecer cerca de 5 milhões de casas ou apartamentos – ou quase 20 milhões de pessoas.

O detalhamento desses dados mostra como está sendo acelerado o processo de mudança na matriz energética do País. Em 2022, do total de “nova” energia das usinas liberadas pela Aneel, 68% se referiam a fontes renováveis, mais especificamente energia solar e eólica. Esses resultados mostram como está funcionando a parceria entre o governo, que concede incentivos para a energia limpa, e o setor privado, que tem investido pesadamente no segmento.

Poder ostentar a bandeira de país de energia limpa melhora a imagem do Brasil no mundo, francamente desgastada por quatro anos de hostilidade bolsonarista às questões ambientais. Por isso, quanto mais se avançar nesse quesito, melhor: além dos ganhos para o meio ambiente, essa atitude certamente facilitaria a atração de investimentos internacionais. Para tanto, além de acelerar ainda mais a implementação de fontes renováveis de energia, é urgente atender os brasileiros que vivem – literalmente – no escuro.