A liberdade de crer

A liberdade religiosa consiste sobretudo na ausência de coação para praticar ou não praticar uma religião, para manifestar ou deixar de manifestar convicções e atitudes religiosas. Nos Estados laicos, essa liberdade é assegurada a todos os cidadãos e o próprio Estado não impõe nem impede a prática religiosa, mas a protege e garante aos cidadãos.

Pareceria questão evidente e resolvida, mas a realidade não é tão simples. No mundo, atualmente, bem 2/3 da população vivem em países onde a liberdade religiosa é desrespeitada e mais de 200 milhões de pessoas não são livres para manifestarem a sua fé. Em mais de 80 países o Estado não garante esse direito básico. E são 65,6 milhões as pessoas em fuga de perseguições religiosas pelo mundo, à procura de refúgio, onde viver com liberdade a própria fé. Cerca de 16 milhões destas abandonaram países do Oriente Médio.

Os dados fazem parte do relatório sobre a liberdade religiosa publicado recentemente pela Fundação Pontifícia Aid to the Church in Need (Ajuda à Igreja que Sofre). Em mais de 40 países, a perseguição volta-se sobretudo contra os cristãos que são discriminados ou oprimidos, impossibilitados de manter templos e estruturas eclesiásticas ou de garantir uma existência humana digna. Igrejas são queimadas, objetos de culto e lugares sagrados são profanados e, em muitos casos, a conversão à fé cristã pode ser punida com a pena de morte.

A perseguição religiosa aos cristãos avança em vários países da África. Na Nigéria, eles sofrem uma perseguição violenta que, entre outros horrores, inclui o sequestro de meninas para serem escravas. Ser sacerdote tornou-se arriscado: apenas em 2022, os sacerdotes sequestrados na Nigéria foram 28. Em vários países do Oriente Médio os cristãos são obrigados a emigrar, abandonando tudo o que possuem para se livrar da perseguição e da discriminação religiosa. Na Ásia, minorias cristãs são perseguidas pelo autoritarismo estatal e o nacionalismo religioso em vários países, como em Mianmar, China, Índia, Coreia do Norte, Vietnã e Paquistão. O Afeganistão é tido como o país mais perigoso do mundo para um cidadão cristão.

A perseguição religiosa pode tomar formas bastante diversificadas e nem sempre ela acontece de maneira aberta e ostensiva. Pode consistir no desrespeito e desprezo à fé alheia, na maneira impositiva de propor a fé, no cerceamento de práticas e manifestações religiosas públicas, na profanação de objetos e lugares de culto ou na forma de preconceitos culturais contra grupos religiosos. Ela também pode aparecer na proscrição e repressão oficial à liberdade religiosa pelo Estado, na prisão arbitrária de líderes religiosos, no sequestro de bens de comunidades religiosas e até mesmo na negação de direitos civis aos praticantes de determinada religião, como se fossem cidadãos de categoria inferior, ou até sem direitos.

As discriminações e perseguições religiosas violentas, não apenas contra cristãos, foram causa de imensos sofrimentos ao longo da História e já seria hora de ter posto um fim a essa forma de barbárie. Mas falta muito para colocar efetivamente em prática o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas (1948): “Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular”.

Também o Pacto de São José (Costa Rica, 1969), da Conferência Interamericana sobre Direitos Humanos, prescreve que “toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião; de conservar sua religião e suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião e suas crenças, individual ou coletivamente, em privado e em público” (artigo 12).

A posição da Igreja Católica sobre a liberdade religiosa foi bem definida no Concílio Vaticano II (1962-1965), na Declaração Dignitatis humanae: “A pessoa humana tem o direito à liberdade religiosa: todas as pessoas devem ser imunes de coação, tanto por pessoas particulares quanto de grupos sociais e de qualquer poder humano, de tal sorte que, em assuntos religiosos, ninguém seja obrigado a agir contra a sua consciência nem impedido de agir de acordo com ela, em particular e em público, só ou associado com outrem, dentro dos devidos limites” (DH 2). A liberdade religiosa funda-se na própria dignidade da pessoa humana.

Uma declaração do Conselho Mundial de Igrejas Cristãs (CMI) destaca que a religião não deve ser imposta a ninguém, pois é uma resposta livre do homem a Deus, que não força ninguém a corresponder ao seu amor (Assembleia do CMI de Nova Délhi, 1961). Infelizmente, em pleno século 21, a questão da liberdade religiosa segue sendo um desafio enorme, tanto pela negação desse direito fundamental quanto pela imposição forçada de formas de crer.

*

É CARDEAL-ARCEBISPO DE SÃO PAULO