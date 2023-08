Educação aos trancos e barrancos

Ao assumir a pasta da Educação do Estado de São Paulo, o secretário Renato Feder divisou uma série de bons princípios que orientariam sua gestão, entre eles priorizar a qualidade do ensino, focando na frequência escolar e aprendizagem de disciplinas essenciais, como matemática e português; ampliar o ensino técnico; robustecer o apoio aos professores; e incentivar diretores a se dedicar mais às questões pedagógicas.

Mas, na prática, como diz o vulgo, a teoria é outra. Como ocorre com frequência na gestão pública, há uma distância entre as palavras e os atos. No caso da Secretaria da Educação, essa distância tem sido percorrida de maneira errática, com idas contraditórias e vindas recalcitrantes.

Exemplo notório foi a dispensa de 10 milhões de livros didáticos recebidos gratuitamente do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD). Feder afirmou que o material, “raso” e “superficial”, seria satisfatoriamente substituído por “slides em PowerPoint”. Poucos dias depois, concomitantemente a uma liminar da Justiça suspendendo o ato, o governo recuou. “Podem usar à vontade o PNLD”, disse Feder.

Nem tanto ao mar nem tanto à terra. A avaliação de Feder não era de todo impertinente: se não a substituição, a complementação do livro pela tecnologia é pauta de primeira importância, e os livros do PNLD muitas vezes pecam, de fato, pela superficialidade, quando não por erros factuais ou vieses ideológicos.

O problema não está tanto no diagnóstico, mas na terapia. A tecnologia pode e deve ser utilizada para diversificar canais de aprendizagem e motivar alunos. Mas, para progredir nesse sentido, é preciso avaliar diligentemente os recursos à disposição das escolas. Depois, se não bastasse o senso comum, diversos estudos comprovam o valor do livro físico para a absorção de conteúdos pelas crianças. De resto, muitos livros do PNLD têm qualidade reconhecida, sendo inclusive utilizados por escolas de ponta.

Experiências bem-sucedidas, como a de Sobral, no Ceará, mostram que o caminho é mesclar novas tecnologias a materiais impressos, e, entre estes, fazer uma triagem entre os livros do PNLD e outros. Agora, Feder afirma que aderiu ao PNLD para “enriquecer” a escola com uma “possibilidade adicional”, após conversas com “profissionais da educação, especialistas, professores e alunos”. Uma questão é: por que não conversou antes? Outra: continuará a fazê-lo?

Uma série de decisões abruptas – como a instalação repentina de um aplicativo nos celulares dos professores ou a determinação de que os diretores fiscalizem sistematicamente nas aulas – levanta dúvidas sobre a segunda questão.

Do que se sabe, antes de se dedicar ao serviço público, Feder teve uma carreira bem-sucedida como empresário, com muitos empregados a serviço de suas ideias. Mas esse comportamento voluntarista não combina bem com a democracia. Decisões precedidas de debate público e bem justificadas não são mera formalidade. O dono da rede de educação estadual não é ele, mas a população paulista, da qual o secretário é só um servidor.