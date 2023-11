Enfim, uma trégua

Após seis semanas, o combate mais sangrento da história do conflito israelo-palestino foi interrompido. As partes pactuaram uma pausa de cinco dias condicionada à troca de 50 mulheres e crianças reféns do Hamas por 150 mulheres e adolescentes palestinos prisioneiros em Israel. Israel também concedeu a ampliação do número de caminhões que entram em Gaza com suprimentos e combustível, de 45 para 300 por dia. Depois disso, o acordo prevê um dia adicional de pausa a cada 10 reféns liberados. A primeira vitória da diplomacia deve ser celebrada, mas com precaução.

As negociações tomaram semanas e envolveram escolhas duras para Israel. Desde que o Hamas iniciou a guerra, os objetivos de Israel – extirpar o governo do Hamas em Gaza e resgatar os 240 reféns – entraram frequentemente em conflito. Seus estrategistas estavam convencidos de que a pressão por ar e por terra era crucial para avançar no primeiro objetivo, mas também para forçar a libertação dos reféns. Contudo, os ataques também punham em risco a vida dos reféns, que podiam ser atingidos na ofensiva. Além disso, havia o risco de que, pelo uso desproporcional da força, Israel incorresse em crimes de guerra, degradando o seu moral e sua legitimidade com a comunidade internacional. Agora, há o risco inverso: conforme for conduzida, a pausa pode comprometer a meta de neutralização militar do Hamas e, assim, a segurança de Israel.

A pausa dará condições ao Hamas de se reagrupar, escapar de posições vulneráveis e armar emboscadas para as forças israelenses. O acordo salvará reféns, mas ao custo de vidas dos soldados israelenses. De resto, quase 200 reféns continuarão cativos do Hamas. O seu destino está condicionado aos cálculos dos terroristas. Só pessoas decentes, no plano individual, e democracias liberais, no plano coletivo, enfrentam dilemas morais. Celerados como os terroristas do Hamas enfrentam apenas dilemas estratégicos. Eles roubarão os suprimentos e combustíveis para fortalecer seus planos terroristas e, à sua conveniência, podem acusar Israel de quebrar o acordo para retomar as hostilidades ou tentar prolongar a pausa.

Antes da votação que autorizou o acordo, o premiê Benjamin Netanyahu anunciou: “Quero deixar claro. Estamos em guerra. E vamos continuar a guerra”. Como disse um comandante na semana passada: “Uma conquista militar abrangente não será possível sem uma operação no sul”. Mas Israel enfrentará uma pressão internacional crescente contra essa operação. Ademais, a sociedade israelense está dividida sobre como articular os dois desafios de libertação dos reféns e obliteração do Hamas. Os terroristas tentarão explorar essas pressões e conflitos a seu favor.

Israel precisa extrair da pausa o máximo de ganhos. Enquanto seus soldados consumam as expedições de neutralização e reconhecimento no norte, agora sob seu controle, os estrategistas precisam preparar com o máximo cuidado a campanha no sul, onde as milícias do Hamas estão entocadas sob mais de 2 milhões de civis palestinos.

Para sustentar sua legitimidade, Israel precisa se preparar para minimizar os danos a estes civis, planejando unidades médicas de emergência, campos de refugiados e corredores para auxílio humanitário em Gaza. Além disso, precisa mostrar comprometimento com um processo de paz após o fim da guerra.

Israel não pode consumar a eliminação militar e muito menos política do Hamas sozinho. No longo prazo, precisará da colaboração dos palestinos sensatos e de países árabes amistosos para conquistar esses objetivos. Mas isso só acontecerá se os palestinos enxergarem perspectivas críveis de uma vida digna e bem-estar econômico. Os alicerces dessa credibilidade precisam ser fundados agora: enquanto combate os carniceiros do Hamas, que mantêm dezenas de israelenses e milhões de palestinos como reféns, Israel precisa se mostrar comprometido com o alívio do sofrimento dos civis em Gaza e na Cisjordânia. Se conseguir, essa pausa poderá ser lembrada no futuro como o passo decisivo para a destruição definitiva do Hamas e o triunfo da paz.