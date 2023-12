13 de dezembro, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual

Desde a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 até os dias atuais, testemunhamos um progresso significativo na inclusão das pessoas com deficiência visual. Uma sucessão de conquistas legislativas e movimentos sociais consagraram a fundamentação dos nossos direitos aos princípios da cidadania.

Em 24 de julho de 1991, alcançamos o direito a vagas no mercado de trabalho com a Lei de Cotas (Lei n.º 8.213/91). Em seu artigo 93, a legislação determina que empresas com mais de cem empregados preencham de 2% a 5% dos seus cargos com pessoas com deficiência.

A Lei Orgânica da Assistência Social (Loas) – Lei n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que completa 30 anos – fortalece a rede de proteção às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Com o lema Nada sobre nós, sem nós – da integração à inclusão, o texto da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2006, promulgado pelo Brasil em 2009, reforça a nossa participação ativa em decisões que nos afetam diretamente.

Em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei n.º 13.146) incorpora inovações, como a audiodescrição e a avaliação biopsicossocial, como ferramentas fundamentais para a compreensão além da saúde e das barreiras comunicacionais.

No entanto, apesar dos avanços, os desafios persistem. A falta de capacitação de professores, a escassez de materiais adaptados e as barreiras arquitetônicas continuam a prejudicar a educação e o acesso ao mercado de trabalho para as pessoas com deficiência. O preconceito, expresso pelo capacitismo, ainda é um obstáculo nas relações humanas, evidenciando a necessidade contínua de conscientização.

O diálogo constante e o controle social são essenciais para monitorar propostas legislativas e garantir a implementação efetiva de políticas inclusivas. Por isso, lutamos pela captação de recursos por meio de um fundo específico para a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, que possibilitará a mobilização, a consulta a grupos e a promoção de diálogos para a evolução desses projetos.

A construção de uma sociedade mais justa e inclusiva requer uma abordagem coletiva e perene. O papel das organizações não governamentais é crucial para complementar as ações do Estado, conscientizar e atuar diretamente com as demandas da sociedade.

É imperativo que a inclusão e a acessibilidade sejam pautas diárias, para transformar discursos em ações e garantir a igualdade de direitos para pessoas com deficiência.

SOCIÓLOGO, CONSULTOR EM INCLUSÃO, ACESSIBILIDADE E DIVERSIDADE HUMANA DA LARAMARA, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL, É PRESIDENTE DA ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE CEGOS DO BRASIL (ONCB)