Opinião | 60 anos da Marcha de Selma

Em resposta, Martin Luther King Jr. decidiu convocar uma nova marcha, que reuniu 2.500 pessoas, com o protagonismo de importantes lideranças religiosas. Os proeminentes rabinos Abraham Joshua Heschel, Israel Dresner, Maurice Davis, Joachim Prinz e Levi Olan, à frente da massa de manifestantes, seguiram ao lado de Dr. King. Além deles, estiveram presentes líderes protestantes e católicos de destaque, como o pastor batista Ralph Abernathy, o pastor unitarista James Reeb, o seminarista episcopal Jonathan Daniels, o bispo católico Dom Daniel Gercke, o frei Clement Kern, além de freiras de diversas ordens.

A presença desses líderes fortaleceu a legitimidade moral do Movimento dos Direitos Civis sob a ideia de justiça universal e de irmandade e fraternidade entre os seres humanos.

O engajamento da comunidade judaica nos Estados Unidos com o Movimento dos Direitos Civis continuou crescendo. Durante a década de 1960, aproximadamente metade dos advogados que defendiam ativistas negros eram judeus, o que é ainda mais surpreendente à luz do fato de que os judeus, hoje, representam não mais de 2,4% da população americana, sendo ainda menos numerosos à época.

Três anos após as Marchas de Selma, um segregacionista branco assassinou Dr. King enquanto ele se dirigia a um jantar de Pessach oferecido na casa do rabino Heschel, que se tornara seu amigo fraterno. Essa perda lhe foi devastadora. Era o sintoma de uma sociedade adoecida pelo divisionismo social. Uma frase que teria escrito em cartas pessoais, depois tornada pública, “eu rezo com os meus pés”, foi a sua fórmula de reação. Aquela que usou em Selma. Aquela que continuou usando para manter viva a memória de Dr. King.