A ‘amizade sem limites’ de Brasil e Chile

“Uma amizade sem limites.” Assim teria se referido à relação entre Brasil e Chile o patrono da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco. Tratando-se das relações econômicas bilaterais, essa frase nunca esteve tão atual. Em 2022, a corrente de comércio entre Brasil e Chile cresceu cerca de 18% e registrou seu maior resultado histórico, atingindo cerca de US$ 14 bilhões, praticamente o dobro do montante obtido em 2020 (US$ 7,1 bilhões). O mercado chileno encerrou 2022 como o 6.º principal destino das exportações brasileiras, em nível global, e o 2.º na América Latina. Já o Brasil mantém-se como o 3.º principal sócio comercial do Chile, em âmbito mundial, e o 1.º na América Latina.

Nas relações comerciais do Brasil com o resto do mundo, o intercâmbio com o Chile pode ser considerado uma referência (benchmark), na medida em que os fluxos comerciais se destacam não apenas pela quantidade, mas também, e sobretudo, pela qualidade da pauta exportadora. No ano passado, as exportações brasileiras cresceram cerca de 30%, produzindo um superávit comercial em torno de US$ 5 bilhões. Os cinco produtos brasileiros mais exportados em 2022 foram petróleo, automóveis, caminhões, tratores e ônibus, respectivamente.

Para ter uma dimensão da profundidade dessa relação, o Brasil consolidou, em 2022, a sua liderança como o principal fornecedor de petróleo bruto para o Chile, sendo responsável por 72% do total importado. No caso de automóveis, as exportações brasileiras cresceram 90%, alçando o Brasil à 2.ª posição de principal fornecedor de carros para o Chile no ano passado. Em 2022, as vendas de tratores brasileiros aumentaram 66%, ampliando a liderança do País como principal exportador para o mercado chileno (48% do market share). Com crescimento de 140% nas exportações de ônibus no período, o Brasil também preservou sua liderança no segmento, com participação de 50,1% no mercado local. O aumento de cerca de 36% nas vendas de caminhões também contribuiu para o País ampliar sua fatia no mercado de 11,1% para 13,2% em 2022, consolidando-se como 3.º principal exportador.

Tendo em vista que comércio e investimentos se retroalimentam, observa-se tendência similar nos fluxos mútuos de investimentos. O Brasil figura como principal destino dos investimentos chilenos no exterior, respondendo por cerca de 30% de todo o estoque. Em 2022, empresas chilenas anunciaram investimentos de aproximadamente US$ 3,5 bilhões no Brasil. Já os projetos de investimentos brasileiros no Chile atingiram US$ 2,1 bilhões no ano passado, aumento de 35% em face de 2021, posicionando o Brasil como o 5.º maior investidor no país, em nível mundial, e o principal na América Latina.

Em que pese a contribuição de fatores conjunturais, o crescente aprofundamento das relações econômicas entre Brasil e Chile ampara-se, em grande medida, em bases estruturais. A proximidade geográfica, a complementaridade econômica, a elevada renda per capita do Chile e o acordo de livre-comércio vigente entre ambos os países há pouco mais de um ano (25/1/2022) têm ajudado a impulsionar as exportações brasileiras. Em sentido inverso, o tamanho do mercado e a sofisticação de segmentos da indústria e do agronegócio brasileiros incentivam as exportações e os investimentos chilenos no Brasil, atraídos por tecnologia e ganhos de escala.

As perspectivas futuras são ainda mais auspiciosas. Com previsão de término até janeiro de 2025, o corredor rodoviário bioceânico (2.254 km), que interligará o Centro-Oeste brasileiro aos portos do norte do Chile (passando por Paraguai e Argentina), concorrerá para adensar ainda mais os vínculos econômicos entre Brasil e Chile. Essa rota também possibilitará ao Brasil acessar os mercados do continente asiático, diretamente pelo Oceano Pacífico, de forma mais rápida e a um custo menor. Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) prevê redução de 23% no tempo de viagem entre Brasil e China e de 30% nos custos de transporte de cargas.

O processo de transição energética e combate às mudanças climáticas, atualmente em curso no mundo, gera igualmente mais oportunidades de comércio e investimentos bilaterais. Tendo em vista as vantagens comparativas inequívocas de Brasil e Chile no campo de energias renováveis, existe elevado potencial de negócios bilaterais em toda a cadeia de bens e serviços ligados à transição energética, particularmente no fornecimento de equipamentos de geração, transmissão e distribuição de energias renováveis. O intercâmbio nessa seara não apenas produziria ganhos mútuos, como também ajudaria Brasil e Chile a se consolidarem como importantes centros de produção e exportação de energias limpas e baratas para terceiros mercados.

Pelas razões apresentadas, os laços econômicos entre Brasil e Chile continuarão a se fortalecer no médio e no longo prazos, ampliando ainda mais os níveis de prosperidade mútua. Como bem descrito pelo patrono da diplomacia brasileira, a relação econômica bilateral parece não ter limites.

Nota: As visões expressas neste artigo são manifestações pessoais e não refletem, necessariamente, as posições do Ministério das Relações Exteriores.

*

SÃO, RESPECTIVAMENTE, EMBAIXADOR DO BRASIL NO CHILE; E CHEFE DO SETOR ECONÔMICO E COMERCIAL DA EMBAIXADA DO BRASIL NO CHILE