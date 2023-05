A baleia que salva vidas

Sou médico, não um crítico de cinema, mas, depois de 25 anos cuidando e tratando de obesos, me senti no direito de opinar sobre esta obra-prima: o filme A Baleia, de Darren Aronofsky. Primeiramente, gostaria de esclarecer que o nome dado ao filme passa longe de ser preconceituoso, como disseram alguns, pois não faz referência ao personagem obeso, interpretado de forma absolutamente perfeita pelo ator Brendan Fraser – desempenho que lhe garantiu o Oscar de melhor ator. Por dez anos, coordenei um dos maiores programas públicos do mundo no tratamento do obeso, e nele conheci e cuidei de cerca de 10 mil “Charles” (personagem de Fraser).

O filme conta a história de um excepcional professor – contém spoiler – que, durante um período aparentemente calmo e resolvido da sua vida, se apaixona, muda sua trajetória, perde esse grande amor, não se recompõe com essa perda, foge para a comida, engorda descontroladamente, se afasta de Deus e, por fim, literalmente no fim, por meio de um poema que o sustentou após essa perda, resgata o verdadeiro amor da sua vida, deixa uma linda mensagem para a trajetória futura dela e compreende seus erros.

A caracterização do personagem e a interpretação de Fraser são absolutamente reais. O andar, os conflitos, os equipamentos de apoio para se locomover, pegar objetos, deitar-se, tomar banho, as doenças inerentes à obesidade, tudo no filme demonstra a triste realidade dos portadores desta doença, que estão esquecidos em pequenos cômodos ou porões pelo nosso país e do mundo. Estima-se que tenhamos entre 4 milhões a 6 milhões de pessoas nessas condições no Brasil.

O portador de obesidade mórbida não é um desleixado e preguiçoso. Ele tem uma doença muito bem interpretada no filme. Ela é crônica e progressiva e o dia a dia desses pacientes se resume ao prazer de comer, agravando ainda mais o quadro. O personagem se esconde do entregador de pizza, dos seus alunos de aula online, de tudo e de todos. Literalmente, deixa uma mensagem de como a nossa sociedade discrimina e não tem a menor compreensão do que é essa enfermidade.

A Baleia é o melhor e mais próximo relato da realidade do que é ser portador da obesidade mórbida. A interpretação de Fraser demonstra de forma milimétrica as dificuldades e o isolamento do superobeso, além da total exclusão da sociedade do seu convívio.

Este assunto não é novidade, assim como a dificuldade de lidar com ele, seja na esfera pública, por meio de políticas públicas mais eficientes no Sistema Único de Saúde (SUS) e nos correspondentes mundo afora; seja na esfera privada, quando a gordofobia virou motivo para opressão e descaso.

O obeso só chega ao acúmulo excessivo de peso porque tem disfunções em seu organismo que o levam a sofrer vários processos juntos que culminam na maior retenção de calorias. O aumento de apetite e de prazer com a alimentação ocorre, sim, em muitas pessoas, mas nem todo obeso come muito. Existem fatores biológicos, genéticos, ambientais, sociais e psicológicos atuando na base do problema. E essas pessoas precisam de ajuda para emagrecer, e não de preconceito, colocando-as como culpadas de sua situação. Ninguém é gordo porque quer.

Reconhecer a obesidade como doença crônica é fundamental para reduzir estigmas e proporcionar ajuda àqueles que não conseguem manter sozinhos o peso nos níveis adequados. Vários movimentos em torno da aceitação corporal, como o body positive, buscam combater a ideia de que a obesidade é uma doença, apesar de desde 2013 a própria Organização Mundial da Saúde (OMS) ter enquadrado a condição como tal. Cena comum é uma pessoa obesa mais jovem defender que está saudável, com bons níveis de colesterol, glicose e triglicerídeos, por exemplo.

Em 2008, fui convidado para fazer uma apresentação na Comissão de Saúde do Senado Federal sobre obesidade e diabetes e o impacto da combinação das duas doenças no SUS. Naquela época, os estudos já demonstravam que provavelmente em 2030 a maior parte dos sistemas de saúde, seja público ou privado, entraria em colapso por causa do grande número de enfartados, pacientes em hemodiálise, com câncer, doenças ortopédicas, entre outras, todas por consequência da obesidade. A pandemia fez o País colapsar dez anos antes. Mas essa realidade já era prevista.

De lá para cá, muito pouco ou quase nada foi feito. Hoje o brasileiro está muito mais longevo do que 20 anos atrás. Além disso, temos uma população de jovens com uma incidência de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, maior do que tínhamos no passado. Esses jovens de hoje, apesar de terem mais sobrevida, trazem um custo maior para o sistema de saúde, quando comparados com as gerações anteriores.

Portanto, a vida de todos os Charles por aí precisa ser olhada com atenção e com a definição de políticas públicas sérias de tratamento da doença e do combate das causas que levam à obesidade desde a infância, passando por controle maior de produtos industrializados nocivos à saúde.

É um filme para ser aplaudido de pé – para os que podem, realidade infelizmente distante para muitos obesos.

