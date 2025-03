Opinião | A caverna de Platão e o ‘jabotizal’ do Brasil

Em 427 a.C. nasceu na Hélade um cidadão chamado Arístocles. Ele era filho de Ariston e de Períctione, descendentes do rei Codro e de Sólon, um dos mais eminentes legisladores da Atenas clássica. Com educação esmerada e vigor físico singular, ele se destacou também como atleta, chegando a competir nos jogos olímpicos como pugilista.

Devido à sua compleição robusta, ele recebeu a alcunha que o imortalizou: Platão, termo derivado do grego antigo que significava “ombros largos”. Filósofo muito celebrado, sua obra magna é A República, que apresenta, no seu livro sete, o mito da caverna, alegoria que ilustra a relação entre conhecimento, ilusão e poder.

Na narrativa, as pessoas vivem acorrentadas dentro de uma caverna, vendo apenas sombras projetadas na parede por uma fogueira, sem saber que há um mundo real fora dali. Os prisioneiros acreditam que as sombras são a única realidade, porque nunca conheceram outro ambiente.

Platão menciona que os amos manipulam as sombras, colocando objetos na frente da fogueira para criar figuras ilusórias. Esses amos são os detentores do poder e do conhecimento, controlando a informação e preservando seu domínio sobre as pessoas.

Até que um dos prisioneiros logra se libertar e sair da caverna e, aos poucos, ele percebe que as sombras eram apenas representações distorcidas da realidade e começa a descobrir o mundo verdadeiro. Ele então decide retornar à caverna para ajudar os outros a desfrutar do que descobriu. Platão chamou esse homem de “o político”: aquele que consegue promover o bem comum em vez dos interesses individuais e ajudar seus semelhantes a evoluírem.

Também em sua última obra, As Leis, Platão enfatizava o papel dos cânones na estruturação do regime ideal e, muito mais tarde, já no século 18 d.C., o iluminista suíço Jean-Jacques Rousseau se inspirou nessa mesma ideia e publicou Du Contrat Social, em que destaca o papel proeminente do legislador que: deve possuir inteligência superior, distanciar-se das paixões e preocupar-se com a felicidade dos outros.

Mas o que se observa hoje no País é que a maioria dos nossos políticos já não segue os preceitos de Platão e Rousseau. E como dizia o político baiano Octávio Mangabeira: pense num absurdo, na Bahia tem precedente. Isso parece ter sido transmutado em axioma nacional com o aparecimento dos “jabotis”, apelido que se dá a demandas estranhas que brotam nos projetos em tramitação no Congresso Nacional, muitos até de interesse regional, mas a maioria dirigida a beneficiar grupos privados impulsionados por lobistas et caterva.

O último “jabotizal”, com vários temas estranhos ao assunto principal e compondo um verdadeiro epítome de absurdos, foi o caso do marco legal das eólicas offshore - usinas eólicas instaladas no oceano –, que obteve 403 votos na Câmara e 40 no Senado a favor do texto enxertado por “jabotis” de interesses regionais e de grupos privados. Um desses “jabotis” prorroga até 2045 o privilégio que têm os mais abastados para instalar painéis fotovoltaicos, importados da China, em seus telhados, para consumir energia solar e injetar o excedente na rede pública, sem pagar pelo uso da rede (são isentos de cobranças pelo uso do fio), e ainda carregar as baterias de seus veículos elétricos, também importados. O subsídio que estes não pagam pelo uso do fio é cobrado dos consumidores que não têm condição de instalar painéis fotovoltaicos em seus telhados nem de comprar carros elétricos. Um despautério em que o ônus advindo do subsídio é pago pelos menos favorecidos - o famoso Robin Hood às avessas.

Outra aberração é o “jaboti” que obriga a contratação de geração termelétrica movida a gás natural, com inflexibilidade (ficando ligadas mesmo quando não necessário). E tem mais, parte delas tem de ser instaladas nas Regiões Norte, Centro-Oeste e no Triângulo Mineiro, onde não existe suprimento de gás natural!!!

Outro “jaboti” obriga a implantação, na Região Nordeste, de usinas para produção de energia elétrica a partir de hidrogênio líquido obtido pela reforma do etanol de cana. Acontece que a obtenção de hidrogênio a partir do etanol se dá por processo endotérmico denominado “reforma a vapor”, em ambiente de alta temperatura e pressão, com significativo gasto de energia e, além disso, liquefazê-lo, o que exige ainda maior dispêndio de energia. Plantar cana, fazer etanol e produzir hidrogênio líquido para ser queimado em usinas térmicas, além de gerar energia elétrica, é como viajar do Rio de Janeiro para Brasília com escala em Manaus. Não seria mais inteligente produzir etanol para abastecer veículos e gerar energia elétrica em usinas eólicas, fotovoltaicas e hidráulicas, e ainda produzir hidrogênio via eletrólise da água?

E por último, por falta de espaço, mas sem esgotar os “jabotis” da legislação em questão, temos aquele que obriga a contratação das termelétricas a carvão mineral existentes no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina até de 2050. Isso aumentaria as emissões de gases de efeito estufa em 274 milhões de toneladas de CO2 ao longo dos próximos 25 anos, segundo estudos das ONGs Observatório do Clima e Coalizão Energia Limpa e praticamente anularia os esforços de combate ao desmatamento na Amazônia, que reduziram as emissões brasileiras em 386 milhões de toneladas de CO2 equivalente, entre 2022 e 2023.

Tudo bem que os gaúchos e catarinenses merecem consideração, mas queimar carvão quando o mundo inteiro está abandonando esse combustível extremamente poluente é um contrassenso inaceitável. Segundo estudo contratado pelas associações de consumidores de energia com a consultoria PSR, a partir de estimativas econômico-financeiras e energéticas, a derrubada do veto presidencial nº 3/2025 pelo Congresso Nacional teria potencial de impacto direto no custo para o consumidor de R$ 545 bilhões até 2050, equivalentes a R$ 22 bilhões por ano. É como se todos os consumidores de energia elétrica tivessem que passar os próximos 25 anos pagando tarifa “bandeira vermelha”, aquela usada em períodos de escassez hídrica, nas contas de luz. Isso representaria um aumento de 9% no custo da energia elétrica, com reflexos diretos na inflação, no poder de compra da população e na competitividade industrial do Brasil.

É impositivo que nossos legisladores parem de se submeter a pressões regionais, e de lobistas, e entendam que o planejamento, a operação e a regulação do setor energético nacional (onde, como, quando e que tipo de sistema implantar), é competência dos órgãos governamentais institucionalizados - EPE, ONS, Aneel e ANP, que agem sob diretrizes do CNPE. Interesses empresariais individuais e demandas regionais estão impactado a competitividade e podem levar o setor elétrico ao colapso. É hora de nossos legisladores abandonarem essa senda de anacronismo e irracionalidade e se voltarem aos princípios de Platão e Rousseau: promover o bem comum em vez dos interesses individuais e ajudar seus semelhantes a evoluírem.