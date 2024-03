Foi promulgada a Lei Federal n.º 14.811/24, que institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares, prevê a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente e que traz uma série de dispositivos penais, entre os quais o mais rumoroso – e problemático: a criminalização do bullying.

Novamente, o legislador procurou a resolução de uma questão social altamente complexa por meio da criminalização de uma conduta – o que deveria ser a última e excepcional forma de proteção de um bem jurídico penalmente relevante. Reconhece-se que o diploma traz nos seus primeiros artigos disposições sobre medidas de prevenção. Entretanto, tais disposições, em verdade, não passam de prescrições genéricas que exibem pouca clareza sobre as medidas efetivas de enfrentamento ao complexo problema do bullying, que na nova legislação é também chamado de “intimidação sistemática”.

Esta inversão dos papéis do Direito Penal, alçando-o ao protagonismo de políticas públicas, ao invés de alocá-lo em posição subsidiária, torna-se ainda mais trágica quando se conclui, a toda evidência, que mencionados delitos já surgem precipuamente para serem aplicados como atos infracionais, como são chamados os crimes cometidos por menores de 18 anos. E, aqui, há uma maior gravidade, já que o delito simples de bullying comina apenas a pena de multa, para os imputáveis maiores de 18 anos. No entanto, como o art. 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considera ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal, sem fazer qualquer distinção sobre a quantidade ou o tipo de pena, uma criança ou adolescente pode ter sua liberdade privada pelo cometimento de bullying, ao passo que um adulto só poderia ser sancionado com multa (um tipo de pena que nem sequer existe para os atos infracionais).

Tais problemas, no entanto, acabam eclipsados pela verdadeira aberração jurídica em que se constitui a redação do tipo penal. O princípio da legalidade e seu corolário, o princípio da taxatividade, impõem a necessidade de que um tipo penal seja claro quanto às condutas incriminadas. É de suma importância que todo cidadão possa compreender, com facilidade, se uma conduta é criminosa ou se é atípica – algo simplesmente impossível pela leitura do novel artigo 164-A do Código Penal.

O tipo penal se utiliza do verbo “intimidar”, inédito no ordenamento jurídico-penal, que trata de condutas semelhantes por meio do verbo “constranger”. A intimidação sempre dependerá da mensuração de forças entre as partes, ao contrário do constrangimento. Utiliza o advérbio “sistematicamente” – também uma inovação que poderia bem ser substituída por “reiteradamente”, forma tradicional utilizada nas legislações penais e bastante mais clara.

O tipo prescreve que o delito pode ser cometido “individualmente ou em grupo”, disposição absolutamente irrelevante, considerando que o Código Penal traz em sua Parte Geral disposições sobre o concurso de pessoas, aplicáveis a qualquer delito do ordenamento jurídico. A redundância aparece duplamente na expressão “de modo intencional e repetitivo”, já que, em regra, os delitos são tipificados na forma dolosa e, portanto, intencional. Da mesma forma, o modo repetitivo já está contemplado na expressão “sistematicamente”.

A redação traz um elemento anímico incompreensível, cristalizado na expressão “sem motivação evidente”. Tipos penais podem trazer motivações específicas, sem a qual o delito não se configura. Mas a exigência de que o delito seja cometido “sem motivação” é algo completamente teratológico e pode levar a situações absurdas, como a atipicidade de uma prática de bullying na qual se justificam as motivações – sejam elas legítimas ou não.

Por fim, o tipo elenca meios pelos quais é cometida a ação típica da “intimidação sistemática” e entre eles prescreve, pasmem, atos de intimidação (intimidar sistematicamente por atos de intimidação), numa tautologia, novamente, inédita no ordenamento jurídico.

Como lembrou recentemente Juarez Tavares, considerado o “papa” do Direito Penal brasileiro e um dos maiores penalistas do mundo, o Código Penal de 1940 contou com a correção do gramático Abgar Renault, membro da Academia Brasileira de Letras (ABL). Na época, por mais que se pudesse questionar a relevância penal de determinadas condutas criminalizadas, fato é que estas eram compreensíveis e bem redigidas. Hoje, a “democrática” sanha punitivista – que é encontrada igualmente da direita à esquerda do espectro político – faz com que crimes sejam criados sem qualquer critério de necessidade e legitimidade, apenas para apresentação de respostas superficiais e ineficazes a uma sociedade que clama por segurança pública.

A nova tipificação é uma lamentável caricatura do que se tem tornado nosso sistema de justiça-criminal. Um sistema que pune muito, pune mal e é cada vez mais visto como a panaceia para problemas complexos que, conforme consenso da comunidade acadêmica séria, não tem o condão de resolver.

*

ADVOGADO CRIMINALISTA, MESTRE EM DIREITO PELA USP, É COORDENADOR ADJUNTO DO GRUPO PRERROGATIVAS