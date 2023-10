A ‘Declaração de Belém’ e o Direito Internacional

O Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) não nasce, em 1978, como um tratado voltado à proteção e preservação do meio ambiente. Isso se extrai dos exíguos artigos em seu corpo mencionando o tema. Quando assinado, a comunidade internacional ainda estava incorporando os princípios ambientais presentes na Reunião de Estocolmo e adaptando seus ordenamentos jurídicos às lógicas preservacionistas e desenvolvimentistas que caracterizam o período.

No dia 8 de agosto, os Estados-membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela) deram um importante passo na transformação do instrumento e da cooperação desenhada no TCA em relação ao nosso mais importante bioma. Na Cúpula Amazônica, adotaram a Declaração de Belém, documento que descortina uma nova agenda comum de cooperação na Amazônia num contexto de emergência climática, intercâmbio científico tecnológico e combate à criminalidade organizada.

Apesar das críticas tecidas pelas vozes que desejavam compromissos mais ambiciosos (além das divergências ruidosas de alguns membros em relação ao uso de combustíveis fósseis), a Declaração não pode ser negligenciada pelas mensagens que envia e pelo seu significado, também jurídico.

Se é possível afirmar que Estados latino-americanos sempre foram exímios redatores de belos documentos repletos de boas intenções, é também factível ler a Declaração de Belém como um passo jurídico a mais em relação ao tratado. Para o Direito Internacional, ele é um documento adotado por todas as partes do tratado interpretando-o. Há um valor intrínseco nesse ato, bem como na nova arquitetura que planeja implementar. Em seus 116 pontos, a Declaração de Belém incorpora ao tratado importantes noções de desenvolvimento, mas também valores como a preservação ambiental, o respeito aos povos indígenas e, de maneira inovadora, inclui necessárias noções relativas a direitos humanos.

Esse é um ponto que merece especial atenção na Declaração. Um de seus princípios é exatamente “a proteção e promoção dos direitos humanos, a igualdade de todas as pessoas, sem distinção de raça ou de qualquer outro tipo, e a luta contra todas as formas de discriminação”, com especial ênfase à “participação ativa, o respeito e a promoção dos direitos dos povos indígenas e das comunidades locais e tradicionais, com atenção especial às populações em situação de vulnerabilidade”.

Pode-se afirmar, desse modo, que a Declaração de Belém incorpora no TCA a intersecção entre direitos humanos e meio ambiente: direitos são severamente afetados em virtude da degradação ambiental, ao mesmo tempo que a preservação do bioma serve a garantir que direitos sejam salvaguardados.

Os esforços institucionais em que a Declaração avança também são notáveis. O Painel Intergovernamental Técnico-Científico da Amazônia tem um potencial tecnológico enorme, ao pensar nas possibilidades de produção de dados e pesquisas atualizadas sobre o bioma. Ao mesmo tempo, o painel poderá constituir um instrumento por meio do qual o Sul Global oferece suas capacidades de gestão, sua pujança tecnológica e sua capacidade de gerenciar cientificamente seus problemas. Isso sem desconsiderar o nascimento do observatório sobre a situação das pessoas defensoras de direitos humanos, dos direitos dos povos indígenas e do meio ambiente na Amazônia. Nesse sentido, a Declaração parece alinhar-se com os preceitos do Acordo de Escazù, que neste momento tramita com turbulências no Congresso Nacional e que enuncia a necessidade de voltar os olhos a defensores e defensoras do meio ambiente que atuam sob risco na região.

O chamamento aos países desenvolvidos a participarem da cooperação também está presente. Nessa parte, a Declaração parece se calcar numa das linhas mestras da política externa jurídica ambiental brasileira, que é o princípio das responsabilidades comuns mas diferenciadas, presente no Princípio 7 da Declaração do Rio de Janeiro de 1992. A Declaração do Rio é um exemplo bem-sucedido de como instrumentos exortatórios solidificam princípios jurídicos que posteriormente se tornam em obrigações aos Estados.

A despeito das expectativas, a Declaração de Belém transforma-se num poderoso instrumento que demonstra valores comuns em sintonia com os principais preceitos do direito internacional ambiental e dos direitos humanos. De boas intenções os documentos internacionais estão cheios. É hora de transformar palavras em prática. Cabe aos governos, mas também à sociedade civil e aos organismos interessados supervisionar que os elementos e as promessas da Declaração sejam efetivados. A Amazônia, o Brasil e a comunidade internacional necessitam que a Declaração de Belém seja urgentemente concretizada.

PROFESSOR DE DIREITO INTERNACIONAL AMBIENTAL NA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG, DIRETOR DO RAMO BRASILEIRO DA INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, É ORGANIZADOR DO COMENTÁRIO BRASILEIRO SOBRE A DECLARAÇÃO DO RIO SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO