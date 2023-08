A distribuição de energia no Brasil e as concessões vincendas

É comum dizermos que a energia elétrica está presente em tudo em nossa vida. Ela é um bem essencial, mas poucas pessoas sabem que existe toda uma cadeia de agentes que trabalham, cada um em seu papel, para que a mágica aconteça. Em resumo, temos alguém que produz a energia (os geradores de diversas fontes), alguém mais que transporta essa energia (os transmissores) para que outros agentes possam distribuí-la até onde ela será utilizada (as distribuidoras). Esta última etapa, que é a conexão com o consumidor, é o elo mais complexo dessa cadeia. É sobre ela que quero falar aqui, lembrando que nos próximos cinco anos se encerrarão os prazos de concessão de 20 distribuidoras, que, juntas, atendem 62% do mercado de distribuição do País. Por isso a importância de envolvermos toda a sociedade neste assunto.

Em todo o Brasil, as empresas de distribuição de energia elétrica atendem a 99,98% da população em todas as regiões, com cerca de 90 milhões de unidades consumidoras, sendo o serviço público mais capilarizado e universalizado do País. Por isso a modelagem de como iremos tratar a prorrogação dessas concessões é fundamental para todo o setor elétrico, para os consumidores e para a sociedade em geral. Será preciso atingir uma equação que combine a sustentabilidade das empresas, a segurança do funcionamento do serviço e a modicidade tarifária.

O primeiro passo para essa equação é entender que, atualmente, o segmento de distribuição conta com um modelo de regulação por incentivos e que excedentes das empresas em razão de maior eficiência são compartilhados com o consumidor. Isso quer dizer que, quanto mais a empresa buscar uma gestão eficiente e que traga mais lucros, melhor para o consumidor, que também se beneficia, pois a grande virtude do modelo é justamente o compartilhamento com o consumidor dos ganhos de eficiência e produtividade na forma de redução das tarifas.

Exatamente por isso é preciso frisar que, nos últimos 20 anos, a parcela da distribuição na composição das contas de luz tem sistematicamente se mantido abaixo dos dois principais índices inflacionários, o IPCA e o IGP-M. Por outro lado, temos verificado que encargos setoriais e os custos de geração cresceram muito acima da inflação e são os principais responsáveis pelo aumento das faturas acima da inflação.

Reforçando as características deste meritório modelo de incentivos que estrutura o segmento de distribuição, cabe lembrar, ainda, que em 2015, quando 31 concessões de distribuição foram prorrogadas, tivemos uma nova geração de contratos com parâmetros mais exigentes de qualidade e de sustentabilidade econômico-financeira, além da adoção do IPCA, no lugar do IGP-M, como índice de reajuste dos custos de distribuição. Esse conjunto de medidas acelerou o compartilhamento de ganhos de eficiência e produtividade na forma de modicidade tarifária, bem como intensificou a melhoria dos parâmetros de qualidade do fornecimento. Essa foi a preservação do modelo de regulação por incentivos, no qual toda a sociedade ganha e que nós defendemos como o melhor caminho para os próximos contratos.

Um outro fator que também entra na equação quando olhamos para estas concessões vincendas são os pilares que sustentam a preservação do ciclo de investimentos: a estabilidade das regras, a maior previsibilidade do ambiente de negócios e a máxima redução de riscos. Falamos de um segmento que investe, a cada ano, mais de R$ 20 bilhões em ativos elétricos e que assegura o desenvolvimento da energia para o universo de consumidores brasileiros.

Assim, a menor possibilidade de relicitação torna inviável o negócio, pois, além do custo que essa transação teria, comprometer-se-ia o fluxo de continuidade de investimentos. Quanto mais incertezas no negócio, mais elevado o custo de financiamento, pois o risco pesa na conta. Essa imprevisibilidade, que se reflete na financiabilidade do negócio, impõe travas financeiras a novos investimentos. No fim das contas, tudo isso impacta no serviço e no custo. Ou seja, a equação é: mais investimentos = mais eficiência; mais eficiência = modicidade tarifária.

Cabe lembrar, ainda, que na recente consulta pública (152/2023) realizada pelo Ministério de Minas e Energia sobre o modelo a ser adotado para as concessões vincendas, a maioria das 44 contribuições recebidas apontou que os diversos agentes são favoráveis à prorrogação não onerosa e por incentivos, por entenderem que o modelo de regulação adotado e o modelo de contrato adotado em 2015 não geram excedente econômico e que têm ganhos de eficiência compartilhados com os consumidores.

Outro aspecto fundamental a ser destacado é o entendimento entre os agentes de que receitas acessórias das distribuidoras, destinadas à modicidade tarifária, sejam aplicadas em investimentos e ações sociais, de forma planejada e bem articulada. A medida ajuda a promover o uso racional da energia elétrica, contribui para o combate às perdas não técnicas (furtos) e reduz a desigualdade energética, o que, em cadeia, também se reflete em maior arrecadação de tributos para os Estados, promovendo a melhoria de indicadores sociais a partir da energia elétrica, insumo essencial para a prosperidade da sociedade.

Ter um processo de prorrogação que assegure condições seguras para a continuidade dos trabalhos realizados pelo segmento de distribuição é, neste momento, a maior garantia para estabelecer a modernização do setor elétrico.

Diante de tudo isso, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) tem defendido o modelo que é o melhor para todos os setores da sociedade, continuando a contribuir para o desenvolvimento do País.

*

DIRETOR EXECUTIVO DE REGULAÇÃO DA ABRADEE