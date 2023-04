A economia emergente da mobilidade e a ascensão dos smartphones

A ascensão do smartphone e a onipresença e conectividade que esses dispositivos agora oferecem não são diferentes da adoção do veículo conectado. Antes do primeiro smartphone, nossos telefones eram apenas dispositivos de comunicação com um único uso: para fazer uma ligação telefônica. Agora, eles nos conectam a todos os aspectos de nossa vida.

Estamos entrando numa nova era em que a integração digital de nossos veículos e outros meios de transporte trará novas possibilidades ao nosso dia a dia e oferecerá muito mais do que apenas uma viagem.

Atualmente, estamos à beira da próxima grande revolução tecnológica, que tem muitos paralelos com a ascensão do smartphone. A enorme transformação da indústria de transporte reformulará não apenas como viajamos fisicamente de um ponto a outro, mas também nossas relações com nós mesmos, uns com os outros e com o mundo.

A economia emergente da mobilidade está sendo construída sobre a onda de dados de nosso mundo conectado – dados que estão provando ser o próximo ativo estratégico de nosso tempo. Dados de mobilidade são quaisquer tipos de dados relacionados ao transporte, como veículos conectados, scooters, bicicletas, transporte público, frotas de veículos. Esses dados estão se tornando a nova força motriz da inovação tecnológica e da vantagem competitiva, assim como os smartphones se tornaram.

Para entender para onde está indo a economia da mobilidade, precisamos olhar para a ascensão do smartphone. Hoje, os smartphones estão por toda parte. Pode ser fácil esquecer que os computadores portáteis dos quais dependemos já foram dispositivos muito simples. Em breve, nossos carros poderão oferecer muito mais do que apenas uma viagem. A evolução do smartphone oferece informações valiosas sobre como esta economia emergente da mobilidade tomará forma, informando o roteiro para essa economia e também como os padrões de privacidade de dados são criados e mantidos.

Com dados de mobilidade projetados para se tornar o próximo ativo estratégico na economia global, o setor de transporte está pronto para uma revolução tecnológica. Chegamos a um ponto de virada em que a percepção da sociedade sobre a economia da mobilidade está passando do estágio de disrupção para o estágio de ubiquidade. A coleta de dados de mobilidade não é mais desconhecida. A maioria de nós espera que nossos carros estejam se tornando cada vez mais “computadores sobre rodas”. De fato, a escassez de chips para carros e caminhões causada pela pandemia freou a produção de veículos, que só agora começa a se recuperar.

De acordo com uma pesquisa de 2018 sobre privacidade e dados de carros conectados, cerca de 80% dos consumidores dos EUA expressaram que já estão dispostos a compartilhar seus dados pessoais na navegação. Esses dados são a chave para inovar e promover a economia da mobilidade, transformando nossas experiências de transporte e reinventando a forma como vivemos, trabalhamos e interagimos.

Como nos estágios iniciais do mercado de telefonia móvel há 30 anos, os veículos movidos a combustível tradicionais de hoje são os primeiros telefones celulares de ontem – conectados, mas apenas arranhando a superfície do que é possível. Semelhante aos primeiros veículos elétricos (EVs) conectados, o lançamento do iPhone em 2007 mudou tudo. Ele oferecia aos consumidores um aumento em recursos envolvidos numa experiência personalizável e focada no usuário. Inaugurando a nova era dos smartphones, o telefone se transformou de um simples dispositivo que realizava ligações para amigos e familiares para uma experiência acessível e abrangente que cobre todos os aspectos de nossa vida – bancos, monitoramento de saúde, música, jogos, compras, trabalho – e impulsiona a economia global moderna.

Os smartphones servem como um exemplo quase perfeito de como um dispositivo reimaginado inicialmente transforma nossa compreensão individual e coletiva da função de uma determinada tecnologia e, em seguida, cria um novo normal. Os telefones se transformaram de dispositivos de conversação operados por centrais telefônicas em dispositivos com fio conectados à sua parede para os dispositivos sem fio pequenos e de bolso que são hoje, ao mesmo tempo que fornecem grandes quantidades de dados. Esse tipo de mudança no setor de transporte já é esperado há muito tempo, pois os dados de mobilidade já estão sendo produzidos por veículos conectados.

Para fazer com que nossos diferentes meios de transporte façam mais por nós, é necessário utilizar o potencial inexplorado dos dados brutos de mobilidade. Assim como ocorre com os smartphones, nossa ideia de veículos pode evoluir de um simples dispositivo mecânico com ao menos uma roda para uma extensão de quem somos e das experiências que esperamos obter. Considere como é diferente a experiência de dirigir um carro movido a gasolina tradicional da experiência altamente personalizada e moderna de dirigir um novo veículo elétrico, híbrido ou até mesmo a combustão, em que os usuários podem personalizar seus perfis, definir temas, deixar o ar-condicionado ligado no “modo pet” para acomodar o cachorro dentro do carro enquanto saem para uma loja ou até mesmo ser notificado pelo app do seu veículo de que as janelas foram automaticamente fechadas porque começou a chover e o sensor de chuva do veículo tomou a iniciativa de subir os vidros que ficaram abertos. Os clientes adoram produtos baseados em dados como esses porque os carros são programados para entender exatamente quem está dirigindo e para reconfigurar suas configurações para responder às preferências exclusivas do motorista.

Ao aproveitar os dados de mobilidade em grande escala, os deslocamentos podem ser coordenados e reduzidos, permitindo que os motoristas executem várias tarefas com segurança. Recursos inteligentes – como vídeo remoto em nuvem e entretenimento de áudio, recursos avançados de segurança que monitoram os níveis de estresse dos motoristas, Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista (Adas) – fornecem e criam um ambiente mais seguro e uma experiência de condução mais agradável. Esses recursos demonstram como a aplicação de dados já está sendo usada para melhorar o bem-estar do motorista e reduzir o número de incidentes de trânsito.

À medida que cada nova geração se torna mais confortável com um mundo cada vez mais digital, sua confiança em avanços baseados em dados na economia da mobilidade também aumentará. Considere a idade que você tinha quando ganhou seu primeiro smartphone. Enquanto os Millennials receberam seu primeiro iPhone aos 17 anos, a Geração Z o adquiriu aos 12 anos, em média. Crescendo com essas ferramentas de alta tecnologia à sua disposição, a maioria deles nunca conhecerá uma época em que nem sempre existia esse mundo de conhecimento no seu bolso. Em algumas décadas, nossos netos provavelmente serão movidos por supercomputadores sobre rodas.

Se a indústria puder capitalizar adequadamente nos dados de mobilidade, poderá tornar os serviços de amanhã uma realidade mais cedo, alimentando o transporte humano sustentável, redesenhando a infraestrutura automotiva para ser mais rápida, segura e eficiente, melhorando muito nossa vida diária.

*

ENGENHEIRO, PÓS-GRADUADO EM ADMINISTRAÇÃO E TELECOM PELA UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY, É CEO E FUNDADOR DA SMART DRIVING LABS