A escolha de juízes do STF

A Revolução Francesa foi pioneira em derrubar o absolutismo e no estabelecimento de um governo democrático com a separação dos três Poderes. A ideia de separação remonta a Montesquieu, um filósofo. Em sua obra O espírito das leis, propõe três Poderes independentes. Foi uma influência em todas as democracias posteriores.

A Constituição dos Estados Unidos, de 1787, estabeleceu a separação dos três Poderes. No Brasil, foi um dos princípios da Constituição de 1824 e reafirmado em todas as posteriores. É condição necessária para evitar a concentração do poder num único partido e evitar os abusos autoritaristas.

As Cortes supremas podem ter um caráter contramajoritário que se contrapõe às maiorias republicanas para defender o direito das minorias. São guardiãs das Constituições ao julgar infrações legais de membros dos Poderes Executivo e Legislativo, acima da classe política. Formam a base da democracia no mundo e no Brasil.

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão máximo do Poder Judiciário, mas não é formado por juízes de carreira ou membros do Judiciário. Qualquer cidadão brasileiro nato, com mais de 35 anos e menos de 70 anos de idade, notável saber jurídico e reputação ilibada pode ser um de seus 11 ministros.

A corte não é composta por membros do Poder Judiciário originalmente, mas sim por pessoas escolhidas pelo Executivo, com a aprovação do Legislativo, sem qualquer participação do Judiciário, que nem sequer é consultado, diferentemente dos outros Poderes da República, que têm poder de escolha em relação a quem integrará sua cúpula.

Atualmente, dos dez ministros do STF, só três são oriundos do Poder Judiciário: Rosa Weber, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 4.ª Região; Luiz Fux, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, juiz estadual; e Nunes Marques, desembargador do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região. Isso gera uma dissonância, porque por vezes parecem mais afinados com a pauta do Executivo e do Legislativo do que com as questões institucionais a ele inerentes.

Embora a Constituição coloque o Judiciário em igualdade de condições com os demais Poderes, na prática parece que ele não tem as mesmas independência e autonomia que os outros dois, sofrendo forte interferência em virtude da forma de nomeação dos ocupantes de sua cúpula.

Na Constituição, buscou-se uma blindagem com a indicação dos ministros do STF pelo presidente da República mas mediante aprovação do Senado, com representantes dos mais diversos partidos, o que deveria afastar esta questão partidária envolvendo as indicações.

Na prática, no entanto, não é o que ocorre, uma vez que o Senado sempre aprova as indicações do presidente, vinculando-se o nome do ministro ao presidente que o indicou e a seu partido, gerando desconforto sempre que um ministro precisa decidir algo relacionado ao partido de quem o nomeou.

Analisando o currículo dos ministros, verifica-se que todos detêm notório saber jurídico, com diversas obras publicadas, mestrados e doutorados, mas, considerando que exercerão a função de julgar as principais questões do País, seria adequado que, além da bagagem intelectual e da reputação ilibada, tivessem experiência como juízes.

Ser juiz exige conhecimentos e experiências específicos. É saber decidir questões que podem definir a vida das pessoas, sem se deixar abalar, mantendo-se equilibrado e equidistante qualquer que seja o tema, sem permitir que questões pessoais ou pressão de qualquer natureza afetem suas decisões. Demanda tempo, aprender a ter cuidado com as palavras, a não se incomodar com críticas às suas decisões, não se deixar envolver por nada que não esteja no processo, a separar sua vida pessoal da sua vida profissional e decidir baseado unicamente no que está nos autos e na lei.

Com o tempo, o candidato aprovado amadurece como magistrado e se torna mais consciente das armadilhas e dos perigos no seu caminho. Adquire uma visão profunda do sistema como um todo e do impacto social das suas decisões, optando por decisões possíveis de serem cumpridas, sem desestabilizar a sociedade.

Um ministro que não tenha essa vivência, nomeado, toma posse e já se vê no centro de julgamentos vitais para a Nação, transmitidos ao vivo em rede nacional, com os melhores advogados do País, pressões de todos os tipos, elogios envaidecedores e críticas altamente destrutivas.

O ministro terá de aprender a lidar com todas essas questões sob holofotes e olhares de todo um país, o que certamente dificultará muito a construção de sua persona enquanto magistrado e de uma imagem de respeito e admiração pelos jurisdicionados para ele e para todo o STF.

O ponto deste artigo é que parece escolha óbvia para integrar um cargo cuja função será julgar as causas mais importantes para o País que seja um juiz com experiência de juiz, um entre os mais de 22 mil juízes existentes no Brasil, sendo certo que algum, entre eles, deve atender aos critérios de escolha do presidente, para sua indicação, e do Senado, para sua aprovação.

