A Europa precisa de uma Lei de Redução da Complexidade

Com a Lei de Redução da Inflação (IRA, na sigla em inglês), os EUA demonstraram de forma impressionante como o interesse do investimento privado pode ser mobilizado pragmaticamente. Este princípio simples, transparente e tecnologicamente aberto concentra-se no alívio fiscal dos lucros durante um período de tempo claramente definido e, dessa forma, atrai empresas interessadas em investir em negócios de crescimento rentável. Trata-se de um excelente exemplo de velocidade e simplicidade, apesar de algumas tendências protecionistas que, com razão, podem ser criticadas.

Em março passado, a Europa deu sua resposta. Com a Lei da Indústria Net-Zero, a Comissão Europeia pretende mostrar como as principais tecnologias neutras em termos de clima podem ser ampliadas tanto para a Europa quanto para o mercado global. E, juntamente com a Lei Europeia de Matérias-Primas Críticas e a reforma do Projeto do Mercado de Eletricidade, a Lei da Indústria Net-Zero deve estabelecer uma estrutura clara para reduzir a dependência da União Europeia (UE) de importações altamente concentradas. Mas a lei realmente traz o avanço na simplificação que esperávamos?

Metas para tecnologias verdes diluídas. Até 2030, a capacidade de produção europeia para tecnologias verdes – de energia eólica, redes elétricas, bombas de calor a eletrolisadores – deve chegar a 40%. Isso é significativamente menor do que originalmente discutido. E, em termos de implementação, a lei permanece vaga: se é previsível que a meta não seja cumprida, caberá apenas à Comissão Europeia ponderar se é exequível e proporcional propor novas medidas.

No entanto, mais importante, agora, é a questão de como podemos melhorar as condições de enquadramento para o mercado. O setor europeu de energia eólica, por exemplo, já supera a marca de 40% da lei. No entanto, os fabricantes europeus de turbinas eólicas estão tendo enormes prejuízos. E, assim, as oportunidades de investir na rápida expansão da infraestrutura de produção são muito limitadas. Essa é a área em que a UE e os Estados-membros devem se concentrar agora. Duas coisas são particularmente importantes para isso. Em primeiro lugar, Bruxelas deu luz verde para apoiar novas capacidades de produção para o setor eólico e outras tecnologias limpas, cabendo agora aos Estados-membros aproveitar essa janela de oportunidade. Em segundo lugar, os dias de leilões com “nivelamento por baixo” devem acabar. Ao invés disso, precisamos fortalecer os critérios qualitativos nas licitações que permitam aos fabricantes e seus funcionários uma vida justa.

A lei é um passo na direção certa: a sustentabilidade e a resiliência da cadeia de suprimentos devem desempenhar um papel maior nos critérios de premiação. No entanto, tal como está, ela demanda maiores esclarecimentos e melhorias para cumprir seus bem intencionados objetivos.

Progresso nas licenças de fabricação. Há vários pontos positivos na lei aqui. No futuro haverá prazos transparentes, o processo será totalmente online e também haverá requisitos mais claros para avaliações ambientais e, portanto, processos simplificados. Há também uma obrigação da União Europeia para com os Estados-membros de aumentar o número de autoridades e agilizar a tramitação de projetos sob o rótulo de “interesse público primordial”. Por exemplo, a lei estipula que os procedimentos de aprovação obrigatórios para capacidades de produção devem ser concluídos em 12 meses. Para projetos de menos de um gigawatt, o prazo deve ser de apenas nove meses.

No entanto, é importante focar na questão das licenças como um todo: a aprovação mais rápida de instalações de produção, por exemplo, para turbinas eólicas, é boa e importante. Mas é muito mais efetivo incluir licenças para a construção de parques eólicos ou redes elétricas inteiras, porque é aqui que as coisas sempre falharam no passado. Para ter uma ideia, demorou mais de dez anos desde que os primeiros planos para a rota norte-sul na Alemanha fossem aprovados – um ritmo no qual não alcançaremos a tão necessária aceleração da transição energética. Não esqueçamos: só na Alemanha, cerca de 7.500 km de novas linhas de transmissão precisam ser construídos. Mas, aqui, a Europa tem a faca e o queijo na mão e precisa adotar rapidamente medidas de aceleração da diretiva de energia renovável – todas as boas medidas de aceleração da lei devem ser incluídas nas negociações em andamento.

Infelizmente, o procedimento silencioso inicialmente previsto, segundo o qual as aprovações seriam concedidas automaticamente após a expiração dos prazos, é agora apenas incluído de forma muito enfraquecida. Assim, quando os prazos expiram, etapas intermediárias específicas ainda devem ser consideradas aprovadas, mas não o projeto inteiro. É uma pena, pois isso teria sido um verdadeiro salto quântico nos processos de aprovação.

Acelerando a captura de CO2. Um aspecto interessante é a meta clara da União Europeia de armazenar 50 milhões de toneladas de CO2 em capacidades de armazenamento estratégico até 2030, com uma contribuição correspondente dos produtores de petróleo e gás do bloco. Cada empresa produtora de petróleo e gás deve desenvolver sua capacidade de armazenamento de CO2 proporcionalmente à sua produção europeia. Este é um passo importante, pois remove uma grande barreira para o desenvolvimento da captura e armazenamento de carbono como uma solução economicamente viável para mitigar as mudanças climáticas, especialmente para setores eletrointensivos e difíceis de abater (hard-to-abate), como o de cimento e petroquímicos.

A primeira etapa está concluída, mas precisamos avançar mais. A ambição de Bruxelas está na direção certa. Infelizmente, o texto apresentado ainda não soa como uma verdadeira simplificação de toda a complexidade. Aqui, o IRA está à frente do jogo. No entanto, não seria justo comparar maçãs e laranjas: os sistemas governamentais nos EUA e na Europa são muito diferentes. Mas, mesmo que o IRA ofereça taxas de subsídio mais altas e atraia investimentos para os EUA por enquanto, a promoção de tecnologias climáticas também beneficiará a Europa no médio e no longo prazos. Empresas posicionadas internacionalmente podem se beneficiar em particular, acelerando os desenvolvimentos tecnológicos nos EUA e na Europa e aproveitando o melhor dos dois mundos. Portanto, também não devemos ver o IRA como um competidor, mas como uma estrutura complementar que nos leva adiante. Teria havido um EU Net Zero Act sem o IRA? Provavelmente não.

O que importa, agora, é implementar e desenvolver consistentemente as abordagens corretas da proposta europeia. Teremos de usar os próximos meses para especificar mais claramente as medidas necessárias para alcançar nossas metas de transição energética e fortalecer a indústria de tecnologia limpa na Europa. As alterações climáticas, mas também os desenvolvimentos industriais significativos em outras regiões do mundo, requerem ações decisivas para a Europa acompanhar. A Europa precisa de uma indústria forte para alcançar a desejada – e necessária – segurança energética.

*

CEO E PRESIDENTE DA SIEMENS ENERGY