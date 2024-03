Comecei a trabalhar no setor agropecuário nos anos 90, quando o agro ainda não era pop. Naquele tempo, as emissoras de televisão tentavam destacar que o interior do Brasil estava se modernizando, enquanto a safra de grãos duplicava. Vinte anos depois, nasceu a campanha publicitária Agro é tech, agro é pop, agro é tudo, que persiste até hoje com dezenas de peças publicitárias diferentes em longos anúncios no horário nobre do principal canal aberto de TV do País. E deu certo: construiu-se uma imagem positiva do agronegócio e este se tornou “a única saída” para a retomada do dinamismo da economia brasileira, que amarga um crescimento medíocre.

Junto com a campanha, o agro foi ganhando musculatura. As associações do setor começaram a ter mais voz, outros programas foram aparecendo e foi fundado o Instituto Pensar Agro, que é o braço técnico da Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso Nacional, que não parou de crescer e hoje em dia conta com 324 deputados e 44 senadores como membros.

No entanto, o setor agropecuário é responsável por algo como 8% do Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, a sua representação no governo é, relativamente, muito superior à de todos os outros setores. Lembro-me, como se fosse hoje, do presidente francês Giscard d’Estaing, na década de 1970, falando do papel do dólar nos mercados financeiros internacionais como sendo “um privilégio exorbitante”.

A questão é que toda esta força no Legislativo continua dando resultados. O último Plano Safra tem uma dotação de R$ 364 bilhões e um custo estimado de cerca de R$ 43 bilhões. Além disso, a Embrapa, orgulho do Brasil e a responsável pela nossa “revolução verde”, custa R$ 3,6 bilhões por ano para os cofres públicos.

Mas, se somos pop no agro, por que temos de falar da indústria?

Nos últimos 30 anos, o nosso PIB per capita cresceu um pouco abaixo do mundo, e, neste tempo, o motor do crescimento foram a agropecuária e a exportação de commodities. Em contrapartida, a importância da indústria diminuiu. A produtividade do trabalho para a indústria ficou estagnada. Isso significou que, ao invés de melhorarmos a nossa posição na corrida do desenvolvimento econômico (catching up), ficamos para trás (falling behind), ou seja, fomos incapazes de proteger o nosso tecido industrial. Só que a industrialização é um pré-requisito do desenvolvimento. É na indústria que se concentram a maior capacidade de geração de lucros, os melhores salários, a mão de obra mais qualificada, a maior intensidade de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, a maior complexidade e sofisticação produtiva e os setores com maior encadeamento na economia. Não existe um país que se tenha desenvolvido sem uma indústria forte. No século 18, foi assim com a Inglaterra; no final do século 19, com os Estados Unidos e Alemanha; e, depois, já no século 20, com o Japão, a Europa pós-guerra e a Coreia. Agora, essa realidade também pode ser percebida em diversos países do leste da Ásia – além da China, é claro. Para os que glorificam o agro, gosto muito de dar o exemplo do café. Somos um grande exportador desse grão, que junto com diversos outros produtos agropecuários compõem quase 50% do nosso volume de exportações. Ocorre que a saca de café é exportada a R$ 15 o quilo, mas, quando volta para o Brasil em forma de uma cápsula, custa no varejo mais de R$ 400 por quilo. A mesma coisa ocorre com o petróleo e o minério de ferro, que, respectivamente, são o segundo e o terceiro produtos mais exportados do Brasil. Viajam pelo mundo e voltam em forma de produtos dezenas de vezes mais caros. Ser exportador de commodities não é suficiente para o Brasil. Estamos acompanhando multinacionais que estão deixando o País e isso nos faz diminuir a nossa inserção em cadeias globais. Se não recuperarmos o dinamismo do setor industrial num mundo que se desenvolve rapidamente, seremos eternamente o país do futuro que nunca chega. Para conquistar esse dinamismo, é preciso uma coordenação de medidas com esse objetivo, ou seja, uma política industrial consistente. Os economistas do mercado financeiro, em entrevistas à imprensa, tendem a falar que, em vez de se meter a “repetir os erros do passado”, deveríamos aprofundar o que o Fundo Monetário Internacional (FMI) sempre sugeriu e ficou conhecido por Consenso de Washington, quase um sinônimo de políticas neoliberais. Em outras palavras, um consenso que reúne metas de inflação, disciplina fiscal, reformas visando à desregulamentação e, consequentemente, à diminuição do papel do Estado, seguida da abertura de mercados – inclusive o financeiro referente à conta de capital –, além de uma série de privatizações que caminham lado a lado com um câmbio flutuante.

Entretanto, se compararmos o desempenho da economia brasileira com o de outros países, notamos que é justamente quando implementamos esse receituário em maior ou menor grau que mais ficamos para trás em relação ao resto do mundo. Isso é o que fizemos praticamente nos últimos 30 anos!

Por outro lado, muitos ainda mantêm o entendimento de que só o livre-comércio e a capacidade do mercado irão promover o desenvolvimento industrial. Essa é uma visão que não é a que se delineia na Europa e nos Estados Unidos. Se formos ver a produção da ciência econômica, os próprios organismos centrais, como o FMI e o Banco Mundial, já não são tão ortodoxos assim para o receituário neoliberal.

De fato, em países desenvolvidos como Alemanha, França, Reino Unido, Estados Unidos, Índia e Japão existem políticas robustas de desenvolvimento industrial. Abro os jornais e vejo a Tesla pedindo proteção contra a indústria chinesa. As multinacionais e os governos dos países ricos defendem sua indústria porque reconhecem que somente ela irá propiciar um crescimento sustentável, com utilização eficiente dos seus recursos naturais.

Exportar uma saca de café ou exportar tecnologia de torrefação do grão faz muita diferença, assim como também faz diferença exportar minério de ferro ou nanotubos de carbono e exportar petróleo ou produtos da química fina.

O Brasil tem de fazer, sim, uma política industrial. Não vai adiantar fazer mais do mesmo. A política industrial que está descrita na Nova Indústria Brasil é uma proposta que me parece muito bem ancorada no que existe de mais atual quando pensamos em desenvolvimento, mas deixo a análise mais detalhada dessas políticas para os técnicos. É como diz a última frase do texto Neoliberalism: Oversold?, publicado pelo FMI: “Os formuladores de políticas e as instituições que os aconselham, como o FMI, devem ser guiados não pela fé, mas pelas evidências do que funcionou”. Isso deixa ainda mais claro que a indústria não pode ser subestimada.

É PRESIDENTE EXECUTIVO DA ABICLOR E DA CLOROSUR