A inflação brasileira e as taxas de juros

Nos últimos dias abriu-se uma enorme discussão sobre juros e a inflação, o que, claramente nos traz um trade-off – sem economês, um dilema. Maiores taxas de juros combatem a inflação, o que, por definição, é desejável; por outro lado, estas mesmas maiores taxas de juros tendem a afetar negativamente o crescimento econômico.

Não se pretende, aqui, apesar da minha visão, nos colocar de um lado ou de outro: se devo fazer concessões em termos da inflação para um maior crescimento do produto e do emprego, ou vice-versa. Objetiva-se discutir os fundamentos da inflação brasileira e o papel das taxas de juros nesse processo. Além disso, não será uma discussão de conjuntura econômica, apesar de também se adequar a ela, mas de como essas variáveis e instrumentos se movem ou são utilizados no Brasil.

Conforme a macroeconomia básica, vista na Curva de Phillips, há um trade-off (que podemos “traduzir” como opção conflitiva) entre a inflação e a taxa de desemprego – ou crescimento da economia. Nessa visão, um processo inflacionário deve ser combatido por meio do aumento das taxas de juros, que, ao apertar o crédito, diminuiu o consumo (financiável) e o investimento e, dessa forma, diminuiu as pressões de demanda. Consequentemente, isso tenderia a reduzir a inflação, mas (a conjunção é de fato adversativa), ao mesmo tempo, geraria uma piora tanto no produto quanto no emprego.

Essa, a meu ver, é uma visão simplória da inflação. Em especial porque relaciona meramente o instrumento, as taxas de juros, com seu papel para conter a inflação de demanda. De outra forma, o Banco Central (BC) do Brasil só poderia usar as taxas de juros para combater a inflação se esta fosse considerada de demanda.

A inflação, além das pressões de demanda, tem outras causas: pressões de custos (oferta), indexação e expectativas. Mas o fiscal, tão falado, também não afeta a inflação? Sim, também via demanda e a chamada “aritmética desagradável”, em que o excesso de gastos do governo financiado de maneira não sustentável gera desequilíbrios no mercado de produto (pressões de demanda), mas também afeta as expectativas. Mas meu ponto central não está associado às questões fiscais.

Quer gostemos ou não, uma variável-chave na contenção da inflação brasileira é a taxa de câmbio. E isso não vem do momento atual. Se estende, pelo menos, desde os anos 1970 e 1980. O fato é que desvalorizações cambiais (num regime de câmbio flutuante depreciações seria mais apropriado) tendem a gerar inflação. Por meio da inflação de custos derivados do encarecimento dos produtos importados, inclusive insumos e matérias-primas? Sim. Porém a análise ainda está incompleta.

Em países com histórico inflacionário, como o Brasil e latino-americanos, a taxa de câmbio cumpre um importante papel na determinação da inflação. Vamos aos argumentos.

Primeiramente, vamos discutir a indexação. Tais economias tendem a ser muito indexadas. É a forma com a qual os agentes defendem seus contratos da carestia. Temos a indexação formal, que recai sobre títulos do Tesouro, aplicações financeiras, aluguéis, tarifas públicas, etc. Mas nem todo produto ou serviço pode ser indexado via contratualização. Eu não posso, por exemplo, pôr uma regra formal para o aumento do “cafezinho” consumido na padaria da esquina. Não há contrato para isso. Fica, então, a pergunta: o cafezinho eu não indexo? Indexo, sim, mas informalmente. Isso era mais claro ao final dos anos 1970 e início dos 1980, quando a taxa de câmbio era um referencial para o aumento de preços. Uma desvalorização cambial era entendida – e ainda é – como um gatilho para aumento dos preços.

A reboque vêm as expectativas inflacionárias. Estas não se limitam ao câmbio, mas também são influenciadas pelo câmbio. Como visto, desvalorizações da taxa de câmbio tendem a gerar expectativas de aumento de preços e, consequentemente, podem se materializar em maiores níveis de inflação. Em resumo, o câmbio cumpre um importante papel em influenciar a inflação, principalmente nos países em desenvolvimento. Agora, resta-nos associar toda esta discussão com as taxas de juros.

Um aumento das taxas de juros domésticas, ao aumentar o retorno dos ativos financeiros ao mesmo tempo que compensa o risco país, tende a gerar entradas de capitais. Essa maior oferta de moeda estrangeira, por sua vez, pressiona o mercado cambial no sentido de uma valorização da nossa moeda. Com isso, arrefece o processo inflacionário derivado da indexação informal e das expectativas, além de diminuir o custo de bens e serviços importados.

Em conclusão, existe um intricado relacionamento entre inflação, taxa de câmbio e taxa de juros. Analisar taxa de juros meramente como um instrumento para combater a inflação de demanda é reducionismo. Dito isso, concluo com uma pergunta: será que no Brasil realmente usamos a taxa de juros unicamente para conter a inflação de demanda?

*

DOUTOR EM ECONOMIA